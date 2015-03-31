港报财经评论：港股有水到，先捞三类股--经济日报3月31日

恒指昨终突破24,500，收报24,855，升1.5%，挑战25,000，大市成交额1,408亿港元。一路落后于A股升势，突发神威，或是因为中国内地拟排洪，醒目资金先到有关。中证监上周公布放宽中国内地基金透过沪港通来港投资限制，获放宽的基金料主要投资大价股及中型股，异于中国内地散户，更着重价值投资，相信港股在落后A股太多的情况下，可有吸引力。此举可能是因为中国内地今年还有空间释货币，人民银行行长周小川提示，中国必须警惕通缩风险，日后为释货币政策埋伏线。钱多最怕是股市乱作炒作，藉机排洪引资来港平衡风险，以降温中国内地股市炒作热。沪港通，廉价A股炒升收窄折让，现况望能回暖港股。 港股通用量昨即激增逾25亿港元，后续潜在多少资金来港？据中国证券协会数据显示，目前中国内地的股票型公募基金，市值约1.4万亿人民币，其中QDII基金只有92只，市值547亿人民币。即是话，开闸后，潜在将有过万亿规模原本不具备QDII资格的股票基金，可以通过港股通南下买股。当然，实际买几多，是基金经理的选择，但对港股来讲为活水，多少都好。憧憬而言，至少以下三类股份值得看好。 一类是有利刺激交投下，港交所 首选是最为受惠的一股，昨日股价闻声飞舞，收报1,93.2人民币，升7.9%。3月7日已详细分析其投资价值前景，文为“前景看得见港交所望205人民币”，可回看。跟进技术分析，去年沪港通通车后之窄幅上落势已破，短期挑战200人民币上探205人民币目标更为确认势头。H股指数相对A股落后，如以价值投资论，H股指数的预测PE不足9倍；相反，上证综指或沪深300指数的预测PE近15倍，买低卖高的话，恒生H股ETF 乃首选。115至125人民币乃上落近三个月的整固区，突破125人民币成功的话，反覆上望至少探135人民币水平，昨收124.3人民币，升3.5%，可分注收集，止蚀115人民币，博突破成功。中期而言，如国指按预期目标探14,000（预测PE都只是10位左右），潜在13%的再上升空间，该ETF以同一幅度跟随，目标更可抵140人民币。(B07)

开放基金南下，国指升浪再现/ 余少文 中国再出招刺激港股，开放基金南下买股，预期大中华市场最平的国企指数可以再展新升浪，国企股踏入第二季又会成为焦点，证券股、保险股等启动升势。中国内地股市昨日继续拾级而上，且有大成交配合，沪深两市成交额合计超过1.2万亿人民币。国企指数全日升408点或3.4%，收报12,306点，成交增加至342亿人民币，逾90%主板H股随大市上升，14%股份升幅超过10%，40只成分股亦全数上升，是近年少见的上升数目；红筹指数升91点或2%，收报4,638点，成交额96亿人民币。 中国证监会上周公布正在研究扩大证券期货业对外开放政策，以及发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，明确基金管理人可以募集新基金，通过沪港通投资香港股市，不需具备QDII资格等，消息令市场憧憬中国内地会有以万亿人民币作为单位的资金流入港股。由于前者可以利好中国内地股市，后者则有利港股，成为中港两地股市昨日齐升原因之一。中国内地资金南下，肯定中资股最受惠，故昨日国指和红指的升幅远高于恒生指数的1.5%，亦预期该措施会受中国内地资金欢迎，因为国指在中国概念的指数中应该是最平，因为国指今年预测PE只有8.6倍，相反沪深300指数和上证综合指数今年预测PE分别为14.8倍和15倍，即使是恒指和红指都近12倍，故国指上升空间较A股更大。 若然中国内地基金认为沪深指和上证超过14倍的PE是合理水平，则国指今年预测PE如跟A股看齐，即是14倍PE，国指可以升至20,118点，即使以今年盈利预测八折计算，国指以14倍PE作参考也可升至16,095点，再退而求其次，由单位数预测PE升至双位数，即10倍，也可升至14,370点，以昨日收市计算，潜在上升空间至少也有17%。当然，最重要是有投资者认同并炒作，否则即使PE只有5倍、息率高达8厘以及盈利续有增长前景下，股价也难以大升。(B05)