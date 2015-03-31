港报财经评论：官要股市升，照跟做顺民--信报3月31日

官要股市升，照跟做顺民/ 习广思

中证监周五公布中国内地基金毋须再经QDII买港股，可直接经“沪港通”买股，为北水南下打开方便之门，昨天已见一直沉寂的“港股通”成交大增，全日105亿港元额度用了26亿港元，是去年11月17日“沪港通”开车以来最旺；反而，“沪股通”余额上升，有资金沽货离场。资金来势汹汹，淡仓冚仓，不够货的基金追货，全日成交达1,408亿港元，是去年12月5日以来最劲。两会后，中国内地政策面及官员言论对股市十分有利，中国内地政策是要炒起个市集资，以股本代债务，解决中国内地高负债的问题。但近月A股狂升，香港的H股并未跟上，恒指AH股溢价指数自11月17日“沪港通”开通后不断抽升，A股表现抛离H股甚远。这种两极化的表现，令市场认为国外资金不认同中国内地A股的升势。所以，也是时候收窄A、H股差价了。扭转此观念，最简单的方法就是让中国内地资金冲入港股，实行北水南下。

虽然中国经济数据差劲，但政策却密集出台，刺激股市上扬。金融市场就是这样，愈升的资产才愈多资金追捧，什么“一带一路”、亚投行、AH差价概念、中国内地资金概念股等，大家都疯炒一轮。对不少基金经理而言，理性与现实两难存，为免大幅跑输大市或同侪，只好追货，今天不追，明天后天再升时，也要向现实低头。人民银行正式公布大幅提高二套房按揭成数，由原先的30%至40%，提高至70%，即首期由60%至70%，下降至30%。此外，财政部宣布，持有两年或以上的普通住房出售后，业主毋须缴营业税，之前的免税要求是持货5年或以上。至于非普通住房的营业税亦有所放松。

明显地，中国意识到楼市再下沉对经济影响会很大，急急为楼市松绑，放开楼按及赋税限制，希望能振兴房产业。其实，这在国务院总理李克强的《政府工作报告》中已初现政策方向。他清楚表明要稳定住房消费，人行及财政部的措施是落实有关政策方向。大规模救市措施出台，大家也要有心理准备，短期公布的经济数据会甚差，世上不会有这么大只蛤乸随街走。不过，股市都是向前看的，大家都是着眼于未来政策影响，所以未够货的基金还是要追货。(B02)

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慎防美元好仓被挟/ 苏子

金价昨天如预期般向下发展。事实上，上周五美国联储局主席耶伦发表倾向鹰派的言论，已几可肯定对于没有利息收入的黄金的大方向产生甚为利淡的作用了。留意耶伦的言论已清楚指出，联储局将会迈向“正常化”的利率水平，未来数年逐步加息是合适的，因此可以想像，一旦美国正式进入加息周期，此周期将不会是一年半载便结束。而美国进入加息周期后，美元的大方向肯定会继续造好，因此，在未来数年时间里，目前美元上升的势头仍会持续下去。怪不得有货币分析员在一个投资讲座上指出，目前的汇市根本不用详细分析，因为方向太过明显了，便是美元“一定”是上升，至于入市策略当然是逢低买入美元了。

美元继续上升，对以美元计价的黄金自然产生较大冲击，向下持续寻底的格局，相信在美元扭转目前强势前仍会保持下去，故稍后金价的20天平均线支持一旦失守，可伺机追沽。目前市场炒作焦点落在本周五美国公布最新的3月份就业报告上，当中非农数据预期达到24.4万个。若数据结果符合预期，则美国的非农新增职位已是连续13个月超过20万个，已追平1994至1995年的纪录，反映美国经济确实有足够条件容许联储局提前加息。

不过，毕竟市场上看好美元者已占绝大多数，因此，宜留意大户会否利用本周五公布的就业数据挟美元好仓图利。倘若非农数据结果与市场预期相若或更佳，但3月份平均时薪升幅却不及预期的话，将反映薪金上升缺乏动力，令市场有藉口炒作美国经济复苏并不完整，令美元有可能出现反高潮的不升反跌走势。反之，若非农数据与平均时薪的结果均远较市场预期为佳，令大户缺乏理由炒反市的话，相信届时美元的走势只好迫于以裂口的形式大幅跳升，使投资者不敢在数据公布后追买美元。短线而言，美元兑日圆若进一步上升并企稳在120心理关口以上波动，而金价亦顺利跌破20天平均线收市，预料届时顺势追买美元的风险并不高。(B10)