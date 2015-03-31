江海汇鑫期货：大商所鸡蛋期货缺乏上涨动能，因需求无明显改善

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
以下内容节选自3月31日的《期货日报》：
3月25日，鸡蛋期货价格大幅暴跌，现货价格的偏弱以及期现货价差拉大，使得鸡蛋期货价格向下承压。虽然昨日鸡蛋1505合约开盘向上拉升，但最后维持区间弱势盘整。随着天气逐渐转暖，消费者的饮食习惯开始改变，鸡蛋需求将进一步降低。笔者预计，未来鸡蛋在需求无明显改善的情况下，价格将保持偏弱态势。
从育雏鸡到产蛋鸡需要5个月左右的时间，由于2014年高蛋价带来的养殖利润大幅增加，养殖户在去年10月开始纷纷淘汰老鸡，增加后备鸡的存栏量。据统计，今年2月，我国在产蛋鸡存栏量环比上涨2.4%,同比上涨14.7%。随着在产蛋鸡的存栏结构逐渐改善，预计4—5月鸡蛋供应将会进一步增加。
虽然鸡蛋的供应将会得到一定改善，但需求表现却仍旧低迷。对于即将到来的清明节，经销商考虑到下游的消费能力一般，并且随着天气逐渐变暖，鸡蛋的存储时间缩短，库存问题会持续凸显，所以很多经销商收货较为谨慎。由此预计，鸡蛋短线或稳中偏弱。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016