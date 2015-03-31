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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:22 BJT

江海汇鑫期货：大商所鸡蛋期货缺乏上涨动能，因需求无明显改善

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

3月25日，鸡蛋期货价格大幅暴跌，现货价格的偏弱以及期现货价差拉大，使得鸡蛋期货价格向下承压。虽然昨日鸡蛋1505合约开盘向上拉升，但最后维持区间弱势盘整。随着天气逐渐转暖，消费者的饮食习惯开始改变，鸡蛋需求将进一步降低。笔者预计，未来鸡蛋在需求无明显改善的情况下，价格将保持偏弱态势。

　　从育雏鸡到产蛋鸡需要5个月左右的时间，由于2014年高蛋价带来的养殖利润大幅增加，养殖户在去年10月开始纷纷淘汰老鸡，增加后备鸡的存栏量。据统计，今年2月，我国在产蛋鸡存栏量环比上涨2.4%,同比上涨14.7%。随着在产蛋鸡的存栏结构逐渐改善，预计4—5月鸡蛋供应将会进一步增加。

　　虽然鸡蛋的供应将会得到一定改善，但需求表现却仍旧低迷。对于即将到来的清明节，经销商考虑到下游的消费能力一般，并且随着天气逐渐变暖，鸡蛋的存储时间缩短，库存问题会持续凸显，所以很多经销商收货较为谨慎。由此预计，鸡蛋短线或稳中偏弱。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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