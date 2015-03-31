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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:22 BJT

期货日报：大连玉米期价后期走势关键看收储结束时点和抛售情况

以下内容节选自3月31日的《期货日报》：

3月上旬以来，国内现货市场玉米价格出现了明显上涨，其中河北、山东、河南等地的玉米价格涨幅较大，而大连玉米期价则出现了高位振荡态势。

　　河北省柏乡县玉米贸易商朱国伟认为，国内现货市场玉米价格上涨和政府在东北地区大量临时收购玉米有很大关系，这是典型的收储行情，后期玉米涨势能否持续，关键要看政府是否提前结束收购，以及是否大量抛售。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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