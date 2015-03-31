港报社评：参与国家战略部署，分享亚洲基建大饼--明报3月31日

＂一带一路＂是中国立足亚洲、放眼全球的战略部署，亚洲基础设施投资银行（下称亚投行）与丝路基金相继投入运作之后，使这个战略部署成为可操作、可持续的构想。

香港已经向中央表达加入亚投行的意愿，香港以什么身分成为亚投行成员，是需要研究和解决的问题。无论是亚投行或为＂一带一路＂建设成立的丝路基金，都是融资先行，香港在金融业有明显优势，因此，期望中央让香港在两者的工作和运作，都担负一定角色。

至于＂一带一路＂建设，中国成立的400亿美元丝路基金，香港精英有条件、有机会参与；亚投行与丝路基金开展工作之后，将衍生大量金融业务，例如发债、资产管理、与其他机构（国际大型基金及银行等）联合集资，都是大有可能的事；而就＂一带一路＂的建设规模而言，集资的金额肯定不是少数，可能是香港处理过的＂交易＂的放大版，届时交易额庞大，香港金融业体积增大的潜力，也不容忽视。

人民币成为国际货币进程中， ＂一带一路＂有可能是一个载体，人民币藉此进一步走出去，这些都是看得到的可能发展。单就人民币可能在亚投行与＂一带一路＂的作用，值得注意的是香港并非独市角色，例如伦敦与新加坡现在都极力争取更多人民币业务，若亚投行或丝路基金发行人民币债券，他们将会是香港的竞争对手。香港在国家整体金融格局有一定角色，有近水楼台之利，从客观环境与主观条件而言，机遇已经来敲门，问题是本港业界能否把握，政府会否提供足够支援而已。

财政司长曾俊华表示，已经指示政府内部研究香港如何参与建设＂一带一路＂，又透露将率领工商界代表团前往沿带沿路的国家及地区考察。政府进行内部研究是必须的，因为项目规模庞大，香港不可能事事参与，在哪些环节发挥长处，厘清参与定位，十分重要。不过，为免研究可能有闭门造车之弊，政府的研究形成轮廓之后，应该谘询业界及社会人士，听取意见，凝聚朝野之力，在这场亚洲基建盛宴中，与国家和各方创造多赢局面，达致为国家的战略部署作贡献、香港经济藉此跨上新台阶的目标。(A03)