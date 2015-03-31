港报社评：参与国家战略部署，分享亚洲基建大饼--明报3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
＂一带一路＂是中国立足亚洲、放眼全球的战略部署，亚洲基础设施投资银行（下称亚投行）与丝路基金相继投入运作之后，使这个战略部署成为可操作、可持续的构想。
香港已经向中央表达加入亚投行的意愿，香港以什么身分成为亚投行成员，是需要研究和解决的问题。无论是亚投行或为＂一带一路＂建设成立的丝路基金，都是融资先行，香港在金融业有明显优势，因此，期望中央让香港在两者的工作和运作，都担负一定角色。
至于＂一带一路＂建设，中国成立的400亿美元丝路基金，香港精英有条件、有机会参与；亚投行与丝路基金开展工作之后，将衍生大量金融业务，例如发债、资产管理、与其他机构（国际大型基金及银行等）联合集资，都是大有可能的事；而就＂一带一路＂的建设规模而言，集资的金额肯定不是少数，可能是香港处理过的＂交易＂的放大版，届时交易额庞大，香港金融业体积增大的潜力，也不容忽视。
人民币成为国际货币进程中， ＂一带一路＂有可能是一个载体，人民币藉此进一步走出去，这些都是看得到的可能发展。单就人民币可能在亚投行与＂一带一路＂的作用，值得注意的是香港并非独市角色，例如伦敦与新加坡现在都极力争取更多人民币业务，若亚投行或丝路基金发行人民币债券，他们将会是香港的竞争对手。香港在国家整体金融格局有一定角色，有近水楼台之利，从客观环境与主观条件而言，机遇已经来敲门，问题是本港业界能否把握，政府会否提供足够支援而已。
财政司长曾俊华表示，已经指示政府内部研究香港如何参与建设＂一带一路＂，又透露将率领工商界代表团前往沿带沿路的国家及地区考察。政府进行内部研究是必须的，因为项目规模庞大，香港不可能事事参与，在哪些环节发挥长处，厘清参与定位，十分重要。不过，为免研究可能有闭门造车之弊，政府的研究形成轮廓之后，应该谘询业界及社会人士，听取意见，凝聚朝野之力，在这场亚洲基建盛宴中，与国家和各方创造多赢局面，达致为国家的战略部署作贡献、香港经济藉此跨上新台阶的目标。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016