港报社评：惹内地人反感，港失多于得--星岛日报3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
本地愤青藉词为反水货客，实质反内地旅客的街头行动，内地人看在眼里，不满更深。港府以本地承受能力有限为理由，提出收紧一签多行时，必须强调并非全方位排拒内地人，且要确保这个讯息能够传达到内地普罗大众和网民圈子里。
当有关普选特首的政制争议演变成去年的占领行动，不少港人的重点是争取民主高度自治，内地人的观感却是港人在排拒中央，质疑中央应否继续给好处香港。发展到后来激进人士在各大购物区针对内地旅客的滋扰行为，内地人透过各种媒体看到滋事者如何辱骂他们，不受港人欢迎的感觉更加切身，对港人文明有礼好客的观感大打折扣。
欧日韩货币大幅贬值，多了内地客转而去当地旅游＂扫货＂，省得来香港受气，香港酒店和零售业出现走下坡的危机。香港失业率仍然甚低，短期业内尚未至大规模裁员减薪，反而有望纾缓铺位租金升幅，因此部分市民觉得内地旅客减少可以令香港＂恢复常态＂，减少挤逼，舒一口气。
但是，他们没有想到当经济出现下滑时，今天赶掉了的客人，他日未必再来。他们更加没有想到，抗拒心态会双向发展，当内地人觉得香港人不欢迎他们，香港人日后去内地，所获得的对待也可能不若以前友善。
对那些极为抗拒内地者来说，就算老死不相往来，都不是甚么坏影响。现实是香港和内地根本密不可分，内地不止是港人探亲旅游的地点，还是读大学、做生意和找工作的地方。互相排拒，对香港来说是失多于得。
对内地人来说，港人基本上可以无限制进出内地，内地人却只能有限制地进出香港，已经觉得不公平。不过，以香港弹丸之地，又确实应付不到大量内地人涌来，中央推出自由行政策只是逐步开放，便是考虑到香港的承受能力。香港现在承受力出现问题，除了设法以边境购物城来疏导水货客外，还要向内地普罗百姓解释收紧一签多行的原因，协助内地人了解香港的难处，减少他们对港人的不良观感。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016