港报社评：惹内地人反感，港失多于得--星岛日报3月31日

本地愤青藉词为反水货客，实质反内地旅客的街头行动，内地人看在眼里，不满更深。港府以本地承受能力有限为理由，提出收紧一签多行时，必须强调并非全方位排拒内地人，且要确保这个讯息能够传达到内地普罗大众和网民圈子里。

当有关普选特首的政制争议演变成去年的占领行动，不少港人的重点是争取民主高度自治，内地人的观感却是港人在排拒中央，质疑中央应否继续给好处香港。发展到后来激进人士在各大购物区针对内地旅客的滋扰行为，内地人透过各种媒体看到滋事者如何辱骂他们，不受港人欢迎的感觉更加切身，对港人文明有礼好客的观感大打折扣。

欧日韩货币大幅贬值，多了内地客转而去当地旅游＂扫货＂，省得来香港受气，香港酒店和零售业出现走下坡的危机。香港失业率仍然甚低，短期业内尚未至大规模裁员减薪，反而有望纾缓铺位租金升幅，因此部分市民觉得内地旅客减少可以令香港＂恢复常态＂，减少挤逼，舒一口气。

但是，他们没有想到当经济出现下滑时，今天赶掉了的客人，他日未必再来。他们更加没有想到，抗拒心态会双向发展，当内地人觉得香港人不欢迎他们，香港人日后去内地，所获得的对待也可能不若以前友善。

对那些极为抗拒内地者来说，就算老死不相往来，都不是甚么坏影响。现实是香港和内地根本密不可分，内地不止是港人探亲旅游的地点，还是读大学、做生意和找工作的地方。互相排拒，对香港来说是失多于得。

对内地人来说，港人基本上可以无限制进出内地，内地人却只能有限制地进出香港，已经觉得不公平。不过，以香港弹丸之地，又确实应付不到大量内地人涌来，中央推出自由行政策只是逐步开放，便是考虑到香港的承受能力。香港现在承受力出现问题，除了设法以边境购物城来疏导水货客外，还要向内地普罗百姓解释收紧一签多行的原因，协助内地人了解香港的难处，减少他们对港人的不良观感。(A04)