《中国债券市场每日交易备忘》--3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委 最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给 疲弱的房地产市场带来曙光。 --中国四大国有商业银行年报出炉，净利润增速悉数徘徊在个位数区间；而利率市场化 及经济放缓，则令各行的资产质量压力陡增，不良贷款率在连续下降多年后，首次集体回升 。 --国家发改委、财政部、水利部近日联合出台《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利 工程建设运营的实施意见》，鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与重大水利 工程建设运营。并要求完善水利信贷风险分担机制以及融资担保体系，鼓励符合条件的企业 通过IPO、企业债券、项目收益债券等多种方式筹措资金。 --3月30日，保监会办公厅正式公布对《保险公司资本保证金管理办法(修订稿)》征求 意见相关事项。修订稿提出，保险公司应当选择两家(含)以上商业银行作为资本保证金的存 放银行。存放银行应符合上年末净资产不少于200亿元人民币、上年末资本充足率、不良资 产率符合银行业监管部门有关规定以及具有完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险 控制制度等六方面条件。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016