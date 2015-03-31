《中国债券市场每日交易备忘》--3月31日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委 最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给 疲弱的房地产市场带来曙光。 --中国四大国有商业银行年报出炉，净利润增速悉数徘徊在个位数区间；而利率市场化 及经济放缓，则令各行的资产质量压力陡增，不良贷款率在连续下降多年后，首次集体回升 。 --国家发改委、财政部、水利部近日联合出台《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利 工程建设运营的实施意见》，鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与重大水利 工程建设运营。并要求完善水利信贷风险分担机制以及融资担保体系，鼓励符合条件的企业 通过IPO、企业债券、项目收益债券等多种方式筹措资金。 --3月30日，保监会办公厅正式公布对《保险公司资本保证金管理办法(修订稿)》征求 意见相关事项。修订稿提出，保险公司应当选择两家(含)以上商业银行作为资本保证金的存 放银行。存放银行应符合上年末净资产不少于200亿元人民币、上年末资本充足率、不良资 产率符合银行业监管部门有关规定以及具有完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险 控制制度等六方面条件。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次