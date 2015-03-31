亚洲金融：台湾赶在截止日前向中国递交亚投行参与意向书

中国经济：PPP条例正有序推进，最近一两个月可能公开征求意见--财政部官员
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
路透台北3月31日 - 台湾总统府发言人周二指出，台湾政府在今日向中国递交参与亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)的申请意向书。
今日即是大陆推动亚投行发起国的截止日。总统府发言人陈以信表示，此申请加入亚投行的意向书今日即会由行政院大陆委员会，再交由大陆国务院台湾事务办公室，再转提交予亚投行筹备秘书处。
台湾社会先前针对是否加入亚投行多所讨论，政府原先倾向不在创始截止日前做出决定，但政府高层近日态度有所转变。
总统府周一稍晚发布新闻稿表示，亚投行申请意向书由财政部拟定，再由行政院核定，再提交中国。
台湾总统府新闻稿指出，台湾若能够参加区域经济整合，可增加台湾参与国际事务的机会，并有更高机会参与区域经济整合。
台湾前副总统萧万长日前赴博鳌亚洲论坛2015年年会，开幕前与中国国家主席习近平会面，并表达台湾加入亚投行的意愿。对此国台办主任张志军回应，愿意听取台湾的意见和建议。
中国将在2015年底正式设立亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)。
日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本对于加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)仍持“非常谨慎”的态度，表明日本不会赶在3月31日截止日前申请加入。
中国财政部周日称，澳大利亚和丹麦正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行AIIB），并已向中方提交了书面确认函。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800