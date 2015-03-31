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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 09:44 BJT

亚洲金融：台湾赶在截止日前向中国递交亚投行参与意向书

路透台北3月31日 - 台湾总统府发言人周二指出，台湾政府在今日向中国递交参与亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)的申请意向书。

今日即是大陆推动亚投行发起国的截止日。总统府发言人陈以信表示，此申请加入亚投行的意向书今日即会由行政院大陆委员会，再交由大陆国务院台湾事务办公室，再转提交予亚投行筹备秘书处。

台湾社会先前针对是否加入亚投行多所讨论，政府原先倾向不在创始截止日前做出决定，但政府高层近日态度有所转变。

总统府周一稍晚发布新闻稿表示，亚投行申请意向书由财政部拟定，再由行政院核定，再提交中国。

台湾总统府新闻稿指出，台湾若能够参加区域经济整合，可增加台湾参与国际事务的机会，并有更高机会参与区域经济整合。

台湾前副总统萧万长日前赴博鳌亚洲论坛2015年年会，开幕前与中国国家主席习近平会面，并表达台湾加入亚投行的意愿。对此国台办主任张志军回应，愿意听取台湾的意见和建议。

中国将在2015年底正式设立亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本对于加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)仍持“非常谨慎”的态度，表明日本不会赶在3月31日截止日前申请加入。

中国财政部周日称，澳大利亚和丹麦正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行AIIB），并已向中方提交了书面确认函。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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