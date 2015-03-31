港报社评：严防政治污蔑法治--信报3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
民建联立法会议员葛佩帆早前出席立法会特首答问大会，引述＂朋友＂指出，警方处理反水货客活动之时，出现了＂警察拉人、法官放人＂的情况。随后，由法律界人士组成的＂法政汇思＂发表声明，批评葛佩帆对司法机构作出无理攻击，可能构成藐视法庭的刑事罪行。
警察拉人，不代表法官一定要将之严惩不贷，法治之为法治，一切讲求证据，否则有机会造成冤假错案。这样显浅的道理本来人人皆懂，可惜在如今立场先行的社会气氛之下，不少人宁愿＂选择性尊重法治＂，诚属可悲复可恨。
没有某些特定人士永远是对的，不管是黄丝带抑或蓝丝带，对于蒙上双眼的泰美斯女神而言，是黄是蓝是青是绿根本无关宏旨。如果说葛佩帆的言论有藐视法庭之嫌，那么我们郑重呼吁，各党各派无论信奉什么意识形态，必须马上停止出于政治的诸般考虑而污蔑法治，让法官不受任何影响，按客观证据衡量谁对谁错。这样的郑重呼吁，就好比法官引导陪审团作出裁决时通常的说法，放下对受害者的同情，不应受外来资讯影响，只能考虑庭上证供。
香港社会近年来纷纷扰扰，特别是一场政改风波、一场占领运动，导致人心撕裂，摆事实讲道理的难度愈来愈高，谁也说服不了谁，谁也代表不了谁。在这样的情况之下，法庭俨然已是摆事实讲道理的最后堡垒，作为香港人不得不挺身扞卫之，严防政治污蔑法治。
过度强调为了公义，以为出于崇高的目标，就可以有法不依，损害他人利益亦在所不惜，甚至连法庭的颁令也可公然抗拒，这是对法治的危险扭曲。香港是法治之都，要的是不受权力、政见干扰的真正法治。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016