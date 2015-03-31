港报社评：严防政治污蔑法治--信报3月31日

民建联立法会议员葛佩帆早前出席立法会特首答问大会，引述＂朋友＂指出，警方处理反水货客活动之时，出现了＂警察拉人、法官放人＂的情况。随后，由法律界人士组成的＂法政汇思＂发表声明，批评葛佩帆对司法机构作出无理攻击，可能构成藐视法庭的刑事罪行。

警察拉人，不代表法官一定要将之严惩不贷，法治之为法治，一切讲求证据，否则有机会造成冤假错案。这样显浅的道理本来人人皆懂，可惜在如今立场先行的社会气氛之下，不少人宁愿＂选择性尊重法治＂，诚属可悲复可恨。

没有某些特定人士永远是对的，不管是黄丝带抑或蓝丝带，对于蒙上双眼的泰美斯女神而言，是黄是蓝是青是绿根本无关宏旨。如果说葛佩帆的言论有藐视法庭之嫌，那么我们郑重呼吁，各党各派无论信奉什么意识形态，必须马上停止出于政治的诸般考虑而污蔑法治，让法官不受任何影响，按客观证据衡量谁对谁错。这样的郑重呼吁，就好比法官引导陪审团作出裁决时通常的说法，放下对受害者的同情，不应受外来资讯影响，只能考虑庭上证供。

香港社会近年来纷纷扰扰，特别是一场政改风波、一场占领运动，导致人心撕裂，摆事实讲道理的难度愈来愈高，谁也说服不了谁，谁也代表不了谁。在这样的情况之下，法庭俨然已是摆事实讲道理的最后堡垒，作为香港人不得不挺身扞卫之，严防政治污蔑法治。

过度强调为了公义，以为出于崇高的目标，就可以有法不依，损害他人利益亦在所不惜，甚至连法庭的颁令也可公然抗拒，这是对法治的危险扭曲。香港是法治之都，要的是不受权力、政见干扰的真正法治。(A02)