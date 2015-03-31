港报社评：北水南来惠港股，后市还看外资--经济日报3月31日

港股恒指昨大涨369点，大市成交额更突破千四亿元。港股亢奋主因是中证监在上周五宣布，内地公募基金购买港股，毋须再经合格境内机构投资者（QDII）的繁复程序，可透过沪港通直接入市，市场憧憬内地基金买港股弹性大增，或助内地天量北水南来，大利港股后市。

投资者最关注的是，在新机制下，港股将可受惠多少？按昨天的港股市况来看，港股通实际使用金额虽创约25亿元人币的新高，但相比港股昨天千四亿成交仅九牛一毛，故与其说北水来港舞高港股，更贴切应是市场热炒内资涌港憧憬，推动港股价量齐升。

港股后市势更受A股牵动，因中央国策已相当明显，就是仿美欧日等大玩国家牛市游戏，不断制造泛滥资金，并引导热钱涌向当地股市，藉股市繁荣制造财富效应、助企业融资，纾缓经济下行阵痛。故近期中央不断为A股制造炒作题材，除互联网+、一带一路外，更续松银根与楼控，令业绩逊色的内银与内房股，亦在宽松政策憧憬下被资金热捧。

在内地股市资金潮涌下，部分热钱或转投港股，因港股走势相对落后，不少在港上市的国企H股较在内地A股折让动辄两三成，对内地投资者极吸引。近期内地股市每日交投动辄逾万亿元人币，为港股10倍以上，若部分内资如公募基金藉QDII、沪港通等正规或其他非正规渠道流向港股，那港股势在内地资金驱动下水涨船高。

虽然如此，港股后市亦非全无变数，因港股是自由市场，市况除受内地资金影响，亦受外资大户左右。就如中央在去年底开始已力谷A股，但外资仍半信半疑，并从港股以至中国交易所买卖基金（ETF）等市场流出，港股正因外资看淡，近月走势一直落后A股。

但现时中央力谷国家牛市态度明确，亦不介意让部分北水分流，南下炒港股，悬念只是外资如何评估A股政策牛市对港股的推动力，会否改变过去对港股的偏淡看法，转为投入资金以实际行动看好港股，增后市动力。

在这场国家牛市游戏中，投资者要作港股部署，既看中央国策风向与北水流向，还要看外资对这场政策市盛宴的参与程度，此将是港股能否追赶A股政策牛市的关键所在。(A11)