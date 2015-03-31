港报社评：＂北水＂涌入，港股有望迎来＂大时代＂--文汇报3月31日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
受中证监放宽公募基金买港股消息刺激，港股昨日一度显着升逾400点，高位迫近25,000点，成交显着增加至1,400亿港元。内地放宽资金来港，并为＂深港通＂＂开车＂作出部署，显示国家金融改革开放的步伐加快，互联互通的大中华股市正在逐渐形成，香港股市将迎来一个充满机遇的＂大时代＂。
＂沪港通＂开通以来，资金南下受限，呈现重沪轻港的现象。如今中证监松绑资金南下，规模可达到1.4万亿元人民币， 是重大利好的消息。果然，内地＂放水＂消息的影响立竿见影，昨日港股市创下多项新高纪录：港股市值达26.64万亿港元，创历史新高；市场成交金额亦创今年新高，达1,417亿港元；＂港股通＂成交金额达到55.93亿港元，是＂沪港通＂开通以来最高；＂港股通＂的每日额度使用亦创新高，达25.59亿元人民币。情况反映两地的资金向港股流动的趋势，且由于A股估值已升高，港股相对较平，刺激投资者吸纳港股的意愿。
＂沪港通＂推出以来，资金汇聚效应下，沪股已出现狂牛现象，连中小型股票的创业板、中小板股票也活蹦乱跳，不利股市长远健康发展。中证监松绑资金南下，对资金起到分流作用，避免沪股大起大落。两地监管机构近期为激活＂沪港通＂动作不断，除内地放宽资金来港，香港亦研简化基金沽货程序，而深成指成份股将由40只扩大至500只，或成为＂深港通＂可买卖名单。市场人士预计，随着两地股市互联互通的层次愈来愈广泛，＂深港通＂有望提早开通。沪港深三地市场的互联互通是不可阻挡的大势所趋，一个规模庞大、互联互通的大中华区股市逐渐形成，将为港股市场带来巨大的资金，并有望吸引更多企业，特别是优质的国际性企业来港上市，进一步巩固香港国际金融中心的地位和优势。
中国新一轮经济开放步伐不断加快， ＂沪港通＂、＂深港通＂、＂一带一路＂、亚投行战略正式或即将落实，金融业对外开放的新格局日渐清晰。中证监松绑公募基金南下投资港股，有助加速人民币资本国际化，为建立开放型经济体制，在更深层次、更大范围融入全球经济打下更坚实基础。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016