新债招标：中国国开行一、三及五年期债定位均高于预期--业内人士

路透北京3月31日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息债，中标利率为3.97%，明显高于此前3.78%的预测均值。
同时招标的三年期固息债中标利率为4.18%，五年期固息增发债中标收益率为4.2764%，亦高于此前4.11%和4.19%的预测均值。上述三期债的投标倍数依次是3.79倍、2.79倍和3.14倍。
另外，国开行今日还有七年和10年两期固息增发债，将于北京时间11:10结束招标，预测均值分别为4.28%和4.19%。
今日发行的一年期品种招标量不超过40亿元，可至多追加发行30亿元，用于商业银行柜台分销，工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.8885%、4.1558%、4.2016%、4.2161%和4.1606%。
以下为国开行近期同期限新债的招标情况：
期数 发行时间 期限 中标结果 首场投标倍数
(年)
二期增发3 3月3日 1 3.5064% 4.38
增发4 3月10日 3.6477% 3.30
增发5 3月17日 3.6454% 2.95
增发6 3月24日 3.6563% 2.82
一期增发7 3月3日 3 3.6288% 2.52
增发8 3月10日 3.7951% 3.27
增发9 3月17日 3.8227% 2.73
增发10 3月24日 3.8462% 2.14
三期增发3 3月3日 5 3.7337% 2.19
增发4 3月10日 3.8593% 3.30
增发5 3月17日 3.9035% 2.49
增发6 3月24日 3.9569% 2.21
四期增发3 3月3日 7 3.8184% 2.89
增发4 3月10日 3.9892% 3.09
增发5 3月17日 4.0530% 3.36
增发6 3月24日 4.1099% 2.70
五期增发3 3月3日 10 3.7667% 2.73
增发4 3月10日 3.8594% 3.64
增发5 3月17日 3.9282% 2.72
增发6 3月24日 3.9622% 2.96
上述五期债中，一年及三年期品种为该行今年第六期及第七期新发债，五年，七年和10年期品种为今年第三、四和五期增发债，票面利率依次为3.76%，3.86%及3.81%。具体发行条款如下：
2015第3-5期增发债及第六，七期新发债
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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元
追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：4月8日；3/5/7/10年：4月3日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：2月5日
分销期 1年：4/1-4/8；3/5/7/10年：4/1-4/3
上市日 4月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
----------------------------------------------------------------(完)
(发稿 华小萌；审校 边竞/林高丽)