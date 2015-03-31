《全球重要经济事件一览表》--3月31日-4月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月31日(二)

里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话(1200)。

美国斯通山--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“银行业的未来：商业银行仍将是金融体系的中心吗？”的小组讨论(1415)。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国最新季度宏观经济预估召开记者会(1100)。

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会就美国经济发表讲话(1900)。

4月1日(三)

美国斯通山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“金融稳定性：金融稳定性对央行应该有多重要？”的小组讨论(1230)，亚特兰大联储总裁洛克哈特主持主题为“货币政策：传统银行业仍是货币政策的关键传导渠道吗？”的小组讨论。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(1230)。

4月2日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”。(1230)

巴黎--OECD发布法国2015年经济调查。

4月3日(五)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储“经济流动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”会议上致欢迎辞(1230)。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将在午餐会上发表演讲(1630)。

4月6日(一)

暂无重要经济事件预告。

4月7日(二)

美国俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲(1250)。

东京--日本央行举行为期两天的货币政策会议(至4月8日)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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