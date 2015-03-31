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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘前后需求增加

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    * 美元/日圆在东京定盘前后买需改善，今日是日本当前财年最后一
天
    * 汇价从稍早的119.99小升至120.34
    * 120.50水准存在一些阻力，此处有4.8亿美元期权到期
    * 120.60上方可能挂有停止单，但121.00以及3月20日高位121.20前
方亦有卖单
    * 120.00之前买兴强劲 (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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