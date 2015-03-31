《香港重要政经日程》--3月31日-4月7日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
================== 今日重要政经消息=================
3月31日（周二）
-- 高伟电子 首日挂牌。
-- 福耀玻璃 首日挂牌。
-- 公布2月份零售销售数据。
-- 公布2月份外汇基金总资产。
-- 公布2月份M-3货币供应。
-- 公布2月份人民币存款数字。
-- 阿里影业 公布全年业绩。
-- 霸王集团 公布全年业绩。
-- 北京控股 公布全年业绩。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 招商局国际 公布全年业绩。
-- 合生创展 公布全年业绩。
-- 佳兆业 公布全年业绩。
-- 宝姿 公布全年业绩。
-- 世茂房地产 公布全年业绩。
-- 电视广播 公布全年业绩。
-- 永利澳门 公布全年业绩。
--11:00 万达商业 全年业绩新闻发布会。
--11:30 中海油服 全年业绩新闻发布会。
*--14:00 中国汇融金融 全年业绩新闻发布会。
*--14:30 益华百货 全年业绩新闻发布会。
--15:00 大悦城地产 全年业绩新闻发布会。
*--16:15 顺风清洁能源 全年业绩新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
4月1日（周三）
--16:15 亿达中国 全年业绩新闻发布会。
4月3日（周五）
-- 耶稣受难节假期。
4月6日（周一）
-- 清明节翌日假期。
4月7日（周二）
-- 复活节星期一翌日假期。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016