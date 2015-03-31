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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 09:37 BJT

《香港重要政经日程》--3月31日-4月7日

================== 今日重要政经消息=================

3月31日（周二）

-- 高伟电子 首日挂牌。

-- 福耀玻璃 首日挂牌。

-- 公布2月份零售销售数据。

-- 公布2月份外汇基金总资产。

-- 公布2月份M-3货币供应。

-- 公布2月份人民币存款数字。

-- 阿里影业 公布全年业绩。

-- 霸王集团 公布全年业绩。

-- 北京控股 公布全年业绩。

-- 光大国际 公布全年业绩。

-- 招商局国际 公布全年业绩。

-- 合生创展 公布全年业绩。

-- 佳兆业 公布全年业绩。

-- 宝姿 公布全年业绩。

-- 世茂房地产 公布全年业绩。

-- 电视广播 公布全年业绩。

-- 永利澳门 公布全年业绩。

--11:00 万达商业 全年业绩新闻发布会。

--11:30 中海油服 全年业绩新闻发布会。

*--14:00 中国汇融金融 全年业绩新闻发布会。

*--14:30 益华百货 全年业绩新闻发布会。

--15:00 大悦城地产 全年业绩新闻发布会。

*--16:15 顺风清洁能源 全年业绩新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

4月1日（周三）

--16:15 亿达中国 全年业绩新闻发布会。

4月3日（周五）

-- 耶稣受难节假期。

4月6日（周一）

-- 清明节翌日假期。

4月7日（周二）

-- 复活节星期一翌日假期。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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