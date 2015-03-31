《路透晚报》--3月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国存款保险条例将于5月1日起正式实施

中国国务院公布，存款保险条例将于5月1日起正式实施 最高偿付限额为人民币50万元，央行经国务院批准后可调整。中国存款保险基金的运用当遵循安全、流动、保值增值的原则，中国存款保险基金可存放在央行，以及投资政府债券、央票、信用等级较高的金融债券以及其他高等级债券。

--《综述》稳经济中国楼市调控全面松绑，短期刺激难改长期疲势

面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。市场人士认为，新一轮放松政策短期有助于缓解房地产市场压力，从而提振中国经济，但实际效果仍有待观察，楼市的长期趋势难有改善。

--亚洲金融：台湾今日前将递交亚投行参与意向书，积极参与开发商机

台湾总统府发言人陈以信周二对路透表示，台湾政府将在今日递出申请加入亚投行的意向书，程序上会由行政院大陆委员会，再交由大陆国务院台湾事务办公室，再转提交予亚投行筹备秘书处。

--中美关系：美国愿透过现有国际机构为亚投行提供建议及协助--美财政部官员

一位美国财政部高级官员周一在北京表示：中国推动人民币更加由市场主导的进展，应可帮助人民币纳入IMF成员的特别提款权(SDR)。美国愿透过现有国际机构为中国牵头的亚投行提供建议及协助。

--中国反腐：南方电网副总经理祁达才涉嫌严重违纪接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站周一援引广东省纪委称，中国南方电网有限责任公司董事、副总经理、党组成员祁达才涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查。

--中国反腐：宝钢集团副总崔健正接受调查，因涉嫌严重违纪违法--中纪委

中国中共中央纪律检查委员会周二公告称，国内最大钢铁企业之一的宝钢集团有限公司副总经理崔健涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

【金融】

--《综述》四大行不良贷款上升压力大，多元化处置增强抗风险能力

中国四大国有商业银行年报出炉，净利润增速悉数徘徊在个位数区 间；而利率市场化及经济放缓，则令各行的资产质量压力陡增，不良贷款率在连续下降多年 后，首次集体回升。高管们并指出，国有银行今明两年面临的不良贷款上升压力仍大。不过，由于银行处理 不良贷款的方式呈现多元化，且各行拨备水平较高，银行整体不良贷款风险可控。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至半年新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比下降至半年新低。近期A股市场连续上涨，尤其是成长股估值升至缺乏理性的位置，不少基金经理对未来股市持谨慎态度。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的83.3%降至79.4%；债券建议配比则升至10.8%，上月为7.9%；而现金建议配比则由上月的8.8%升至9.9%。

--中美关系：中国将暂停实施银行技术限制措施--美财政部官员

美国财政部一名高层官员周一在北京表示，中国已经同意推迟实施新的银行技术限制，此前美国政府抱怨该限制使外国公司面临不公平的监管压力。

--香港金融：截至去年9月对冲基金资产创新高，达1,209亿美元--证监会

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一公布，截至2014年9月底为止，香港的对冲基金管理资产总值录得刷新高的1,209亿美元，与2012年同期调查比较，上升39%。

--中国金融：点融网年内在香港和新加坡设分支，成首个海外扩张的P2P

获得新鸿基 0086.HK 和美国老虎基金投资的中国网贷公司--点融网今年计划在香港和新加坡开设分支机构，这是国内第一家进行海外扩张的P2P（点对点）公司。

【固定收益】

--《综述》中国债市弱势中再遭房政放松突袭，信心恢复有待时日

已承受万亿地方债务置换压力的中国债市，周一尾盘遭遇房产放松政策突袭，现券收益率快速窜升，标志性的10年国开行债收益率冲破4.20%阶段预期调整位，利率互换也有所上行。交易员称，今日现券收益率虽未继续扩大涨幅，但踩踏行情过后，原想逢收益率高位介入的买盘亦被吓退。若监管层不能出台有效缓解地方债供给压力等政策，债市信心料一时难以恢复。

--中国公开市场：逆回购量价平稳影响有限，季末资金宽松单日净投放助益不大

中国央行公开市场周二少量平价逆回购操作。业内人士认为，为了助力经济稳增长，房地产政策放松力度加码背景下，公开市场操作暂作壁上观，利率持稳，操作量亦相对温和，虽然单日实现小幅净投放，但对市场影响有限。

--中国货币市场：季末供给充裕回购利率多下行，质押信用债融资稍有难度

中国银行间市场周二早盘资金面延续宽松，主要回购利率多下行。尽管时逢一季度最后一个交易日，但在大行资金持续融出的护航之下，供给端仍显宽裕，盘中减点交易频现。

--中国新债：财政部公布二季度国债发行计划，包括六期贴现国债 中国财政部周二公布第二季度国债发行计划。在此前公布的年度关键期限国债发行计划基础上，当季新增加六期贴现国债，其中4-6月每月两期；附息国债也增加了两期，期限分别为20年和两年。

--新债招标：中国国开行一、三及五年期债定位均高于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行 CHDB.UL 上午招标的一年期固息债，中标利率为3.97%，明显高于此前3.78%的预测均值。同时招标的三年期固息债中标利率为4.18%，五年期固息增发债中标收益率为4.2764%，亦高于此前4.11%和4.19%的预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币续升至近一周新高，中间价虽走弱但大行和客盘结汇意愿强

人民币兑美元 CNY=CFXS 即期周二早盘继续走升至近一周新高，延续昨日升值势头，但和中间价走势继续背离。交易员指出，即期人民币延续昨日反弹走势，皆因购汇需求减少所致，且大行结汇盘加上客盘结汇均出炉，推动汇价走升。交易员预计，短期即期汇价有望继续上扬。

--中国金融：今年资本金融项目料双向波动，加快人民币可兑换--外管局 中国国家外汇管理局周二表示，预计2015年国际收支仍保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”格局，跨境资本流动可能震荡加剧。在防范跨境资本冲击前提下，今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革。

--中国外管局报告：进一步完善人民币汇率形成机制，保证货币政策独立性

中国国家外汇管理局周二公布的2014年国际收支报告所附专栏文章称，中国在现阶段同样面临“三元悖论”的难题，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，适应资本市场双向开放以及跨境资本和金融交易可兑换程度的提高，保证货币政策独立性。

--中国外汇：去年四季度资本项目逆差305亿美元，经常项目顺差670亿美元

中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差670亿美元，资本和金融项目逆差305亿美元。外管局公布的国际收支平衡表最终数据并显示，2014年国际收支经常项目顺差2,197亿美元，资本和金融项目顺差382亿美元。

--中国外汇：2014年末对外金融净资产17,764亿美元，按年减11%--外管局

中国国家外汇管理局周二称，2014年末，中国对外金融净资产17,764亿美元，较修订后的2013年末减少11%，较上季末减少1.1%。

--《焦点》跨境支付系统CIPS料提高人民币使用，促进外资行参与清算 中国今年将推出人民币跨境支付系统(CIPS)，应会结束国内人民币清算行的垄断地位，让外资银行从迅速成长的人民币清算业务中分一杯羹。

【证券/行业】

--《焦点》中国“一带一路”战略亮点纷呈，资本市场尚需深入挖掘

中国未来10年重点推进的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略框架近日正式公布。随着路线图的明晰，中国股市对“一带一路”的关注进入一个新阶段。

--中国股市：沪综指逆转收低逾1%，房地产股冲高回落拖累大盘 中国股市沪综指周二收低逾1%，创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，受楼市调控政策松绑激励，房地产股及基建等相关板块开盘即大涨，带动大盘冲高；不过这种由小盘股转向权重股的热点转换并未得到认同，房地产股后续冲高动能不足，午后冲高回落，并带动大盘由升转跌。

--路透调查：2015年中国和东亚其他股市将延续涨势，因央行放松政策 路透调查显示，今年中国和其他东亚股市将延续涨势，受助于中国政府和其他亚洲地区央行料将采取的进一步政策放松举措。

--中国基金：公募基金去年利润创2010年来新高，华夏基金最赚钱--报载

证券时报周二报导，公募基金2014年年报今收官，受益于去年股债双牛，各类基金全年赚取利润达到5,200亿元人民币，创2010年来最高盈利水平。而华夏基金成为双料冠军，为其基金持有人带来逾500亿元利润，公司所收取的管理费超过20亿元，在行业内均排列第一。

--中港个股：中国交建拟组建中交疏浚并分拆境外上市，净资产规模235亿元

中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司周二公告称，拟与全资子公司中国路桥发起成立中交疏浚（集团）股份有限公司，注入资产及现金约235亿元人民币，未来中交疏浚计划在境外上市。

--中国航运：2030年国际海运运力将倍增，船队规模有望超希腊--报告

中国上海国际航运研究中心最新发布的报告预计，未来20年中国国际海运船队规模将高于5%的增速扩张，至2020年中国国际海运船队拥有量将超过日本和德国，至2030年国际海运运力将较2013年倍增，船队规模有望超过传统海运大国希腊。

--中国企业：华为2014年净利较上年增加33%，达到279亿元人民币

全球第二大电信设备厂商中国华为公司公布，2014年获利增长33%，因全球采用4G移动通信技术提振了其营收。华为在其周二召开的业绩发布会上宣布，2014年公司净利增至279亿元人民币。

--香港新股：广发证券H股以每股18.85港元上限定价，筹资36亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR周二报导，以总资产计中国第四大券商--广发证券股份有限公司 000776.SZ 计划在香港首次公开发行（IPO）H股，定价为每股18.85港元，为招股价区间上限，筹资36亿美元（约279亿港元）。

--香港个股：万达商业拟境内发行高至350亿元的公司债及债务融资工具

中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产 3699.HK 宣布，拟在中国境内发行规模高至150亿元人民币的境内公司债券，以及发行境内债务类融资工具，规模高至200亿元。

--中港个股：万科称希望今年股本回报率挑战历史最好水平，料楼价以稳为主

中国最大房地产企业--万科 周二称，希望今年股本回报率挑战历史最好水平，但预料2016年以后才能在业绩上体现。公司管理层并指，目前内地房地产存量仍超过正常区间上限，因此料楼价不会反弹而会持稳。

--中股业绩：国电电力去年净利降近四成，今年计划投资资金项目184亿元

中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 600795.SS 周一公布年报，去年公司实现净利60.08亿元人民币，同比下降4.31%。今年公司发展目标是电源核准744.8万千瓦，投产578.75万千瓦，完成在建投资水电、风电等项目所需资金需求183.7亿元。

--路透专访：台湾富邦人寿青睐海外长期投资，看好陆客保单商机--总经理

台湾资产第二大上市金控--富邦金控旗下富邦人寿总经理陈俊伴周一表示，目前青睐海外投资，原则上以长期投资为主，包含现金股利、租金等经常性发生的固定收益。至于海外债券则卡在美国升息变数，并不愿多谈。 (完)