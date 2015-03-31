更新版 1-中国公开市场：逆回购量价平稳影响有限，季末资金宽松单日净投放助益不大

* 七天逆回购250亿，对冲今日到期200亿实现单日小幅投放

* 利率持平于3.55%，亦在市场预期之内

* 房地产政策放松力度加码背景下，公开市场暂作壁上观

* 预计短期操作保持平稳节奏概率较大 (新增市场评论及更多细节)

路透上海3月31日 - 中国央行公开市场周二少量平价逆回购操作。业内人士认为，为了助力经济稳增长，房地产政策放松力度加码背景下，公开市场操作暂作壁上观，利率持稳，操作量亦相对温和，虽然单日实现小幅净投放，但对市场影响有限。

他们并指出，季末资金面宽松局面依旧，且此前逆回购利率已经连续三次调降，虽然逆回购价格引导及数量加码等可能性仍不能排除，但预计短期操作保持平稳节奏概率较大。

央行公开市场稍早进行250亿元人民币逆回购操作，期限为七天，利率持平于3.55%。据路透统计，本周公开市场共有450亿元逆回购到期回笼资金，其中周二到期200亿元，周四到期250亿元。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

“(逆回购利率)希望可以惊喜一把，结果没有，所以也还好，都预期到了。”上海一券商交易员表示，不过即便逆回购利率调降了，也不会对市场有太大的影响。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，公开市场价格信号已经钝化了，现在量更重要，之前市场在宽松政策下，预期资金利率在3.0-3.5%，而实际利率根本没有下，正是因为资金利率居高不下，市场对货币宽松的效果预期正在大打折扣。

“价格下来，量却没加上去，公开市场太扭捏了，(目前七天回购)3.8%的利率，太高了。”他称，只是目前资金利率还在继续回落，地产政策出台之后，估计短期公开市场大动作的可能性不大了，等等看经济数据。

央行公开市场上周共进行两次七天期逆回购操作，总额450亿元人民币；当周净投放100亿元，结束此前连四周净回笼态势。其中逆回购中标利率周二降10个基点(bp)至3.55%，周四则持稳。至此，春节后一个月内公开市场逆回购利率已三次下行。

面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行周一宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 250

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 450

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