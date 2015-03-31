更新版 1-亚洲金融：台湾今日前将递交亚投行参与意向书，积极参与开发商机

* 台湾政府今日将递件参与亚投行--总统府

* 台商有望跟随参与亚洲新兴市场商机--官员 (新增细节和评论)

路透台北3月31日 - 台湾政府决定在今日前将向中国递交参与亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)的申请意向书，积极参与并争取中国主导的亚投行所衍生的商机。

今日即是大陆推动亚投行发起国的截止日。台湾总统府发言人陈以信周二对路透表示，台湾政府将在今日递出申请加入亚投行的意向书，程序上会由行政院大陆委员会，再交由大陆国务院台湾事务办公室，再转提交予亚投行筹备秘书处。

台湾社会先前针对是否加入亚投行多所讨论，政府原先倾向不在创始截止日前做出决定，但政府高层近日态度有所转变。

陆委会发言人吴美红则对路透表示，目前仍待财政部完相关内容和程序。

针对亚投行可能的商机，台湾中央银行一位不愿具名的官员就表示，就比如当初美国先发展东岸，再发展西岸，当时谁也不知道西岸的开发可以如此成功，但如果当时不跟着马车队去西岸开发的话，就可能丧失这个机会。

〞当然你也可以不跟马车队去，要自己去也可以，但风险就大了，〞前述官员表示。

**参与新兴市场商机**

台湾目前是亚洲开发银行的(ADB)的正式会员，台湾央行仍旧按例参与亚洲开发银行的每年会议。目前亚银的会员国有60余国。目前台湾也是中美洲发展银行(Central American Bank for Economic Integration)的会员；但台湾并非世界银行及IMF的会员。

前述中央银行官员表示，当初贯穿台湾由北到南的中山高速公路即是由亚银出钱、出力帮助台湾兴建的，台湾当初受援，如今已角色转换成捐赠。台湾的企业厂商也可以藉着参与亚投行，知道新兴国家开放中有什么商机，这个机会可以宽广很多。

台湾总统府周一稍晚的新闻稿指出，台湾若能够参加区域经济整合，可增加台湾参与国际事务的机会，并有更高机会参与区域经济整合。

台湾前副总统萧万长日前赴博鳌亚洲论坛2015年年会，开幕前与中国国家主席习近平会面，并表达台湾加入亚投行的意愿。对此国台办主任张志军回应，愿意听取台湾的意见和建议。

中国将在2015年底正式设立亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本对于加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)仍持“非常谨慎”的态度，表明日本不会赶在3月31日截止日前申请加入。