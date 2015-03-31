中国金融：存款保险条例将于近日正式公布，5月1日起实施--消息

* 存款保险条例将于近日正式公布

* 将从2015年5月1日起施行

* 存款保险最高偿付限额为人民币50万元

* 存款保险迈开今年金融改革重要一步

路透香港/北京3月31日 - 中国利率市场化已行至“最后一公里”，而为其保驾护航的存款保险制度亦将正式推出。三位消息人士周二透露，《存款保险条例》已获批复并将于近日正式公布，定于今年5月1日起实施。

消息人士表示，存款保险条例仍沿用去年12月征求意见稿的规定，即存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

此外，他们并透露，国务院明确批复由中国央行履行存款保险职能，负责存款保险制度的实施和保险基金相关管理工作。

消息人士亦表示，为全面充分保护存款人的权益、制度的公平性和合理性，存款保险将覆盖所有存款类金融机构，包括在中国境内依法设立的具有法人资格的商业银行（含外资法人银行）、农村合作银行、农村信用社等。

针对路透查询，中国央行相关人士暂未对上述消息予以立即置评。

国务院法制办去年底在存款保险条例公开征求意见时表示，超过50万元的部分，从存款银行清算财产中受偿；存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。存款保险基金的来源包括：投保机构交纳的保费、在投保机构清算中分配的财产、以及存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益等。

消息人士并指出，建立存款保险制度是今年金融改革的一项重要工作，是金融安全网的重要组成部分。

目前，中国银行业经营状况良好，总体运行稳健。建立存款保险制度，有利于保护存款人的利益及维护金融市场和公众对中国银行体系的信心。