中港个股：中海油服料国际油价在80美元以上水平，油公司才会加大投资

路透香港3月31日 - 面对全球石油公司放缓投资步伐，中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周二称，预期国际油价在每桶80美元以上水平，才能刺激油公司加大投资。

中海油服董事长刘健在记者会上称，在80美元以上水平，油公司才会逐步加大投资，主要因应现金流状况。

“在80美元以下，油公司的现金流将有很大好转，但要支持作较大的风险投资就未必。”他说。

随着中国以及国际石油公司放缓投资步伐，中海油服亦步入寒冬。该公司早于去年底预告，2015年收入和营业利润同比将有一定程度下降，因近期原油价格大幅下跌、石油公司放缓投资加上市场竞争加剧。

而周一晚间的公告显示，按国际会计准则，中海油服于2014年1-12月净利74.92亿元，按年增长12%，基本符合汤森路透综合22名分析师预期中位值77.7亿元。期内每股盈利1.5736元，拟派发末期股息每股0.48元，派息比率维持在31%。

投行摩根大通的报告称，中海油服的经营溢利低于该行预期，但由于其A股较H股有大幅溢价，因此随着南向投资港股资金涌现，将带动中海油服H股上升。

**早盘盘中涨近4%**

中海油服H股周二早盘一度涨近4%，香港时间13:01，升2.5%，报13.14港元，优于大市恒生指数 0.48%升幅。A股则跌2.57%，报22.36元。

国际油价于去年第四季出现断崖式下跌，使油服行业遭受重大影响，营业利润大幅下滑，加上资产减值损失，中海油服期内按中国会计准则的净利9.43亿元，同比下降30%。

公司去年为钻井平台确认减值损失2.15亿元。此外，由于化学品船市场不景气及油田技术设备所在地利比亚局势恶化，相关设备亦录得减值亏损分别为1.51亿元及790万元。

去年，主要客户兼同系企业--中海油 占中海油服总销售的66%，较2013年多4个百分点。除了于中国近海从事钻井服务、油田技术服务、船舶服务以及物探和工程勘察服务，中海油服公司的业务还遍及印尼、澳洲、墨西哥、挪威、以及中东的若干国家。

国际业务去年的营业收入100.92亿元，按年增长13.4%，并占集团总收入比重30.6%。

中海油服于2014年的资本支出为80.79亿元，按年减少6.7%，并预计2015年进一步下降至65-75亿元，主要用于已在建项目如油田服务工作船等的建造。

该公司董事长刘健此前接受访问时称，面对行业日费率下降趋势，公司将致力保持工作量和合理利润，并趁低油价更加积极拓展海外市场。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)