表格：德国2月实质零售销售较前月降0.5%，较上年同期增长3.6%

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透柏林3月31日 - 德国联邦统计局周二公布，2月实质零售销售较 前月下滑0.5%，较上年同期增长3.6%，路透预估分别为下滑0.7%和增长3. 7%。 以下为数据细节(%): 零售销售 15年2月 15年1月 14年2月 月变动率(实质) -0.5 +2.3 +0.9 月变动率(名义) -0.2 +1.6 +0.8 年变动率(实质) +3.6 +5.0 +2.4 年变动率(名义) +2.8 +3.8 +3.3 注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5