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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 14:08 BJT

表格：德国2月实质零售销售较前月降0.5%，较上年同期增长3.6%

路透柏林3月31日 - 德国联邦统计局周二公布，2月实质零售销售较
前月下滑0.5%，较上年同期增长3.6%，路透预估分别为下滑0.7%和增长3.
7%。
    
    
    以下为数据细节(%):
     零售销售          15年2月    15年1月      14年2月
    月变动率(实质)       -0.5        +2.3        +0.9
    月变动率(名义)       -0.2        +1.6        +0.8
    年变动率(实质)       +3.6        +5.0        +2.4
    年变动率(名义)       +2.8        +3.8        +3.3
    
    注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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