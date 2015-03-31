《综述》中国债市弱势中再遭房政放松突袭，信心恢复有待时日

* 万亿地方债置换忧虑犹存，房政放松再施压

* 10年国开债收益率迅速突破4.20%调整目标位

* 国开新债结果走升，但倍数略好

* 短期内谨慎气氛难消，信心恢复有待时日

路透上海3月31日 - 已承受万亿地方债务置换压力的中国债市，周一尾盘遭遇房产放松政策突袭，现券收益率快速窜升，标志性的10年国开行债收益率冲破4.20%阶段预期调整位，利率互换也有所上行。

交易员称，今日现券收益率虽未继续扩大涨幅，但踩踏行情过后，原想逢收益率高位介入的买盘亦被吓退。若监管层不能出台有效缓解地方债供给压力等政策，债市信心料一时难以恢复。

一级市场方面，今日国开行招标的五期债，除一年利率为3.97%外，3-10年品种均超过4%，较此前明显走高。惟投标倍数多在3-4倍之间相对较好，令市场略感安慰。

上海一保险公司交易员认为，如果没有其他明显不利因素，近日内收益率再快速向上的可能性不大。但若没有新的利好支撑，市场信心一时还难以恢复。

“这几天的话，(收益率)可能会在这个水平。4月份还是不好呀。”

上午银行间债市现券收益率一度自上日高位回落，不过随后跌幅收窄，目前已与上日水平接近。剩余期限近10年的国开行150205券最新成交 在4.2601%，上日尾盘后高点为4.28%。

中国央行周一稍晚宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。

除了股市向好分流部分资金外，对债市自身而言，信心不足的原因，可能主要还是万亿元的地方债务引发的供给忧虑。

“1万亿(地方债务)置换后面还有空间，所以央行态度很重要。(光靠)市场发怎么承接啊。”华南一银行交易员表示。

财政部长楼继伟上周五表示，中国的总体债务规模是可控的，包括国债和地方债务。中国最终要偿还的地方债规模比2013年6月审计数有一定增长，但增速低于预估，经人大同意后准备进行更多债务置换。

但对现券收益率未来的上行空间，交易员则表示，目前还难以确定。

“10年国开收益率4.2%是之前很多人的(阶段)心理顶了，现在不好说，不敢想啊。觉得(收益率涨势)到下一个数据或下一次宽松政策才能止住。”北京一银行交易员称。

**国开新债利率向上，但需求显稳**

近期与现券市场联袂走弱的，还有政策性金融债为主的利率债发行。即使是随时关注市场变化发债灵活的国开行，今日所发五期债，结果亦难脱走升大势，惟投标倍数多在3-4倍之间，令市场略感安慰。

国开行一至10年五期债的结果分别为3.97%、4.18%、4.2764%、4.3858%和4.2998%。此前市场预测均值为3.78%、4.11%、4.19%、4.28%和4.19%。其中一年、七年和10年结果高出幅度偏大。

华中一银行交易员认为，从国开行招标结果来看，“倍数不错，收益率也合适。这个位置投资户似乎可以考虑进场了，尤其是中短端的。”

不过有交易员指出，若债市整体谨慎气氛不减，一级市场很难走出独立的行情。目前还不能从今日新债倍数上得出一级止升的结论，周四进出口行四期新债的发行情况也要继续关注。

与利率债供给大增忧虑相比，一度备受关注的资金面，影响力暂时退居其次。交易员认为，除了关注新股发行节奏外，节后央行三次下调逆回购利率，整体看未来流动性压力可能有限。

海通证券分析师姜超最新报告认为，当前股市气势如虹，房贷新政或加剧资金跑步入市，分流了债市资金，或推高债券整体收益率。但从更长期角度看，股市持续上涨或将降低蓝筹的股息率，因而股市上涨反而会增加债市配置价值，长期看股债双牛依然可期。