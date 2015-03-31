台湾汇市：台币连两日微收贬，出口商抛汇卖压暂消化后关注外资动向

* 台币连两日微幅收跌

* 暂消化出口商抛汇卖压

* 部分外资逢低承接美元

* 明日实质交易区间料在31.25-31.38

路透台北3月31日 - 台币兑美元 周二连两日微幅收跌。汇银人士指出，尽管国际美元转强牵动韩元等亚币走弱，但台币交投暂消化月底出口商抛汇卖需，令今日台币实质交易持稳在31.300附近狭幅盘整。

他们表示，外资已连六日卖超台股累计逾380亿台币，今日外资交投偏向逢低承接国际美元，但攸关美联储升息时程的美国非农就业数据即将公布，预计外资部位不致变动过大，短线台币将回归区间盘整格局，后续外资及美元动向仍为关键。

〞外资本来龟着等出口商卖完，后来也等不及进场逢低买美元，明天出口商交投就会变少。〞一位大型官股银行交易员说。

另有一外资保管行交易员称，目前欧元等非美货币走势转弱，短线台币将随着国际美元转强而区间偏弱整理；台股指数已来到相对高位且未挑战万点大关，在台股震荡整理态势下，外资也会适度获利了结，不排除短线外资可能转趋汇出。

今日台币主要交易区间在31.280-31.304，上日交易区间在31.270-31.309。交易员预估，明日台币主要实质交易暂看在31.250-31.380之间。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度稍较上日尾盘缩减，一个月美元/台币远汇 尾盘报31.262/31.287，上日收在31.213。

此外，台湾股市周二收涨0.68%，连两日收高，报9,586.44点。证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超20.25亿台币，连续六日卖超合计387.39亿台币。

韩国韩元兑美元 周二在本地市场收盘下跌0.4%，至1,109.5韩元，上日收盘报1,104.9韩元；韩元本月累计下跌1%。 新兴亚币周二普遍持坚，但因市场预期美联储将于今年稍晚升息，推使美元上扬，新兴亚币于3月及第一季多数走贬。

本周全球重要经济事件和数据包括：

3月31日(二)：美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)；美国3月消费者信心指数；法国生产者物价指数；德国经季节调整失业人数变化；韩国消费者物价指数(CPI)；日本央行第一季短观调查；美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特金融市场大会讲话；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会就美国经济发表讲话。

4月1日(三)：中国官方3月制造业和非制造业PMI；汇丰中国3月制造业PMI终值；美国3月ADP民间就业岗位增幅；美国供应管理协会(ISM)制造业PMI；德国Markit制造业PMI；日本3月制造业采购经理人指数(PMI)；美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会主持小组讨论及亚特兰大联储总裁洛克哈特主持小组讨论；欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”；汇丰香港3月PMI；2月美国工厂订单；2月美国耐久财订单；美国、加拿大2月国际贸易收支。

4月3日(五)：台湾金融市场休市；美国3月非农就业报告；汇丰中国3月服务业PMI；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲。

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