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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 16:43 BJT

表格：英国第四季GDP终值为较前季增长0.6%，较上年同期增长3%

具体数值如下(括弧内为前值):

GDP 2014年第四季 2014年第三季 第四季预测值

较前季% 0.6 (0.5) 0.6 (0.7) 0.5

较上年同期% 3.0 (2.7) 2.8 (2.5) 2.7

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农业 0.4 (1.6) 1.6 (3.1)

工业生产

矿业/采掘(含石油) 0.8 (0.5) -2.2 (-2.2)

制造业 0.2 (0.2) 2.6 (2.4)

电力,燃气,水 -2.6 (-2.7) -3.7 (-4.3)

供水,排污 1.1 (0.5) -2.8 (-3.4)

总生产 0.2 (0.1) 1.0 (0.8)

建筑业 -2.2 (-2.1) 4.5 (4.7)(完)
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