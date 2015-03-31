中国外汇：2月国际货物和服务贸易顺差472亿美元，高于上月--外管局

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二称，2月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差472亿美元，较上月规模略有扩大，1-2月为顺差901亿美元。
刊登在外管局网站的2月中国国际货物和服务贸易数据显示，2月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1,775亿美元，支出1,304亿美元。
其中，货物贸易收入1,614亿美元，支出1,018亿美元，顺差597亿美元；服务贸易收入161亿美元，支出286亿美元，逆差125亿美元。
2015年1-2月合计，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入3,889亿美元，支出2,987亿美元。
从2月服务贸易逆差来源看，旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额为主要贡献者，分别为132亿美元、27亿美元和10亿美元。
自2015年起，新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。自2015年起按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，编制原则由国际货币基金组织《国际收支手册》第五版转换为《国际收支与国际投资头寸手册》第六版。
第六版口径有三项主要变化：一是加工贸易从货物贸易调整至服务贸易；二是转手买卖从服务贸易调整至货物贸易；三是新版表式中借方用负值表示，服务贸易分类和细项名称略有调整。此外，月度服务贸易历史数据不再追溯调整。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016