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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 11:24 BJT

中国外汇：2月国际货物和服务贸易顺差472亿美元，高于上月--外管局

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二称，2月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差472亿美元，较上月规模略有扩大，1-2月为顺差901亿美元。

刊登在外管局网站的2月中国国际货物和服务贸易数据显示，2月国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1,775亿美元，支出1,304亿美元。

其中，货物贸易收入1,614亿美元，支出1,018亿美元，顺差597亿美元；服务贸易收入161亿美元，支出286亿美元，逆差125亿美元。

2015年1-2月合计，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入3,889亿美元，支出2,987亿美元。

从2月服务贸易逆差来源看，旅行差额、运输差额和知识产权使用费差额为主要贡献者，分别为132亿美元、27亿美元和10亿美元。

自2015年起，新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。自2015年起按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，编制原则由国际货币基金组织《国际收支手册》第五版转换为《国际收支与国际投资头寸手册》第六版。

第六版口径有三项主要变化：一是加工贸易从货物贸易调整至服务贸易；二是转手买卖从服务贸易调整至货物贸易；三是新版表式中借方用负值表示，服务贸易分类和细项名称略有调整。此外，月度服务贸易历史数据不再追溯调整。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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