台湾数据：3月汇丰PMI为51.0，自上月的五个月高位回落

路透台北4月1日 - 以下为汇丰台湾3月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2015年3月 2015年2月

51.0 52.1

**3月PMI值为51.0，自2月的五个月高位回落，景气回温速度是三个月以来最缓和，但仍高于50.0的景气荣枯线。

**台湾厂商3月新订单持续第三个月增加，但增加的速度为三个月来最缓慢，来自本地及海外的客户需求均减缓。

**新订单增加缓和，令厂商对新聘雇员工采取审慎的态度，新员工招聘增加为2013年6月以来最疲弱。