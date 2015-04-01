台湾数据：3月汇丰PMI为51.0，自上月的五个月高位回落

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透台北4月1日 - 以下为汇丰台湾3月制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2015年3月 2015年2月
51.0 52.1
**3月PMI值为51.0，自2月的五个月高位回落，景气回温速度是三个月以来最缓和，但仍高于50.0的景气荣枯线。
**台湾厂商3月新订单持续第三个月增加，但增加的速度为三个月来最缓慢，来自本地及海外的客户需求均减缓。
**新订单增加缓和，令厂商对新聘雇员工采取审慎的态度，新员工招聘增加为2013年6月以来最疲弱。
附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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