中国货币市场：季末供给充裕回购利率多下行，质押信用债融资稍有难度

路透上海3月31日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续宽松，主要回购利率多下行。尽管时逢一季度最后一个交易日，但在大行资金持续融出的护航之下，供给端仍显宽裕，盘中减点交易频现。
不过交易员指出，由于主要银行多数只接受以利率债质押的融资，因此押信用债融资稍有难度，其成交利率也相对较高；而进入下月初，资金料将更为宽裕，市场更为关注下一批新股IPO何时登场。
“我们早就平了头寸，感觉农信社之类的机构借钱的多些，集中在隔夜品种，”华东一券商交易员表示。
华东一银行交易员则谈到，早盘不少大行的资金供给都源源不断，利率也都低于市场的加权水平，不过大多前提都是押利率债，押信用债借钱仍要费一番工夫。
上海一银行交易员认为，公开市场今日逆回购利率走稳在预期之中，央行此前连续下调七天逆回购利率后，市场资金利率已跟随下行，价格引导可能告一段落。从操作量来看，本周延续小幅净投放的概率较大，对资金面影响将偏中性。
央行公开市场周二少量平价逆回购操作。业内人士认为，为了助力经济稳增长，房地产政策放松力度加码背景下，公开市场操作暂作壁上观，利率持稳，操作量亦相对温和，虽然单日实现小幅净投放，但对市场影响有限。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1464 3.2022 -5.58
七天 3.8030 3.9598 -15.68
14天 4.3065 4.3506 -4.41
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9100 2.5850 +132.50
七天 3.7000 3.8700 -17.00
14天 4.3500 3.5150 +83.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3000 3.2900 +1.00
七天 4.0000 3.9500 +5.00
14天 4.2900 4.4500 -16.00
Shibor
其中:隔夜 3.1830 3.2030 -2.00
七天 3.8860 3.9190 -3.30
三个月 4.8975 4.8975 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)