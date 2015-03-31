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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 14:12 BJT

表格：德国2月按ILO标准经季节调整的就业人数增加2.8万人

路透柏林3月31日 - 德国联邦统计局周二公布，德国2月按国际劳工组织(ILO)标准经季节调整的就业人数增加2.8万人，1月修正为增加4.2万人。

以下为详细表格

2015年2月 2015年1月 2014年2月

就业人数(百万，经调整) 42.827 42.799 42.439

较上月变动 +28,000 +42,000 +58,000

就业人数(百万，未经调整) 42.512 42.475 42.126

(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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