路透调查：澳股到年底料温和上涨，高估值限制大盘涨幅

* S&P/ASX 200指数年中将触及6,000点的关口

* 低利率，投资者追求高收益激励涨势

* 高估值，大宗商品价格疲弱可能限制大盘上涨

路透悉尼3月31日 - 周二路透调查显示，预期澳洲股指自目前到年底将只会录得温和涨幅，不过年中前将会创下全球金融危机以来最高水准。

据受访的11位分析师预估中值显示，澳洲S&P/ASX 200指数 预期将在今年年中前达到6,000点，这将是2008年2月来最高。但大宗商品价格疲弱，以及估值较高将会牵绊大盘持续了四年的涨势。

按分析师对年中预估值，这要较周一5,846.09的收位攀升约3%。分析师的预估范围介于5,500至6,150点。

13位分析师预估中值显示，到12月31日大盘指数将触及6,100点，预估区间落在5,500至6,350点。

澳股仍在努力逼近6,000点关口，目前为止这都是一个强劲的阻力位。大盘本月两次上攻该关口未果，因市场很快就出现获利了结盘。

“我并不看空，股市能够走高，但涨势已经有些过快，估值略微过高。所以涨势可能变得更加温和，走势也会变得更加动荡一点，”AMP旗下投资策略主管Shane Oliver称。

澳股今年迄今已累计上扬8%左右，受益于澳洲央行(RBA)降息至纪录低位2.25%。这促使投资者投资主要银行和电信权重股澳洲电讯 等拥有股息收益的股票。

外资大量流入，以及持有澳洲证交所(ASX)上市股票逾16%的澳洲养老基金投资也都提振股市走高。

澳洲股市2014年几乎没怎么涨，与前两年的强劲表现相去甚远。

不过，澳股仍是世界上最昂贵的股市之一。汤森路透数据显示，以未来12个月获利预估计，澳洲股指的市盈率为15.7倍，高于10年均值，也高于14.5倍的全球均值。

分析师认为，如果澳洲央行今年再次降息，且美联储维持利率不变，那么澳股有可能大举升破6,000点。

“目前基本面非常局促，但有许多来自日本和欧洲的资金在寻求高收益资产，因此年底前有可能见到澳股涨至6,000点上方，”晨星股票业务主管Peter Warnes说。(完)