路透调查：2015年中国和东亚其他股市将延续涨势，因央行放松政策

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* 2015年沪市、港股、韩股和台股均将上扬

* 中国央行和亚洲地区各央行的政策放松举措将支撑股市

路透班加罗尔3月31日 - 路透调查显示，今年中国和其他东亚股市将延续涨势，受助于中国政府和其他亚洲地区央行料将采取的进一步政策放松举措。

沪综指 表现亮丽，今年迄今上涨逾17%，创七年新高；2014年该指数跃升50%。

这轮涨势背后的推动因素，就是市场预期中国政府将继续其自全球金融危机以来最激进的放松举措，因为今年中国经济增速有可能放缓至25年最低。

中国央行自去年11月底以来已降息两次，并调降银行存款准备金率，从而向金融市场注入流动性。且央行料将采取更多此类举措来防止经济加速放缓。

中国央行和财政部等多部委周一联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。分析人士认为，这些政策基本符合市场预期，有望给下行压力较大的中国经济注入强心针，但实际效果如何仍需观察。

上海股市今年结束时料将来到4,000点，为2008年初以来最高，较周一收盘价上涨近6%。

但较2007年10月创下的历史高位还差了约2,000点。

“政府在支持股市上展现明确的态度，因这种作法可以协助中国的实质经济，”元大证券分析师Shih Wenbien表示。

根据政府预估，中国经济今年料将成长7.0%，低于去年的7.4%。

上周一份民间调查显示，汇丰3月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

市场普遍预计北京将在未来数月进一步放松政策，这与美国联邦储备理事会(美联储/FED)形成对比，分析师们预计美联储将在今年稍晚加息。

这或许会给当前的美元升势再添一把火，同时会促使追求收益的投资者撤出亚洲股市。

调查还显示，香港股市恒生指数 从现在到12月底将上涨近6%，年底点位或在26,250点左右。该指数2014年表现平平，周一收盘报24,855点。

“恒生指数到上半年底或回落至23,500点。不过，美国或许会加息...最早可能在6月份，这将对香港在内的大多数主要市场构成负面影响，”汇业财经集团驻香港的策略师Sam Chi Yung表示。

韩国央行在2月份意外下调了指标利率，加入了其他放松政策的经济体之列。这些经济体借通胀疲软和油价低迷的机会放松货币政策，以刺激经济增长。

韩国指标综合股价指数 年底收盘价位或较周一收盘价上涨逾8%以上，将达到2011年4月份以来的最高位2,200点。