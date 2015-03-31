全球金市：料在2015年触底，两年熊市即将结束--报告

* 黄金熊市即将结束--Metals Focus

* 美国的首次升息将消除不确定性

* 金矿产出今年将自纪录高位下降

路透伦敦3月31日 - 咨询公司Metals Focus周二公布的报告指出，金价在下跌两年之后，有望在2015年触底反弹。美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计今年开始升息周期，从而将消除金市面临的一个主要事件风险。

报告称，亚洲黄金销售前景改善，西方投资者的卖盘减少，金矿产出自纪录高位下降，这些因素可能帮助金市在今年企稳。

升息预期是推动现货金价 今年迄今走低的主要因素。利率上升，将会提高持有非孳息资产黄金的机会成本，同时支撑美元走强。

“我们近期仍对黄金持谨慎看法，”该公司在“Gold Focus 2015”报告中表示，“但是熊市周期很可能即将结束，我们认为可能在美联储开始升息后不久就结束，与直觉相反。”

“其前提是我们预期升息将是缓慢而又温和的过程，使得实质利率在随后一段时间内保持在负值区域。”

该公司预期金价今年在每盎司1,080美元触底，全年均价为1,190美元。1,080美元是2010年2月以来最低水平。

报告指出，一旦围绕何时升息的不确定性消除，黄金就有望开始上涨。

“从2016年开始，有几个潜在因素可能重新点燃黄金的牛市行情，”报告表示。

“其中包括，债市、通胀、汇市、大宗商品和股市可能出现有利于黄金的走势，以及未来几年国际关系可能面临更加险恶的环境。”

报告称，去年金价下跌2%，黄金首饰、金币和金条需求下降。2013年金价大跌28%，刺激实货黄金需求激增。

2014年首饰需求下降9%，以金币和金条为主的实货投资减少41%，中国与印度占其中的降幅一半以上。

Metals Focus预期今年首饰消费增长3%，央行将继续买进黄金，尽管会略有减少。

去年金矿产量增长2%至纪录高位3,133吨，预计今年略微减少14吨。预计再生黄金产量今年减少近6%，随后料将持稳。(完)