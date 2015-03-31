中国汇市：人民币续升至近一周新高，中间价虽走弱但大行和客盘结汇意愿强

路透北京3月31日 - 人民币兑美元 即期周二早盘继续走升至近一周新高，延续昨日升值势头，但和中间价走势继续背离。交易员指出，即期人民币延续昨日反弹走势，皆因购汇需求减少所致，且大行结汇盘加上客盘结汇均出炉，推动汇价走升。交易员预计，短期即期汇价有望继续上扬。

交易员指出，周二早盘即期走势基本延续昨日表现，随着美指涨势放缓，人民币贬值预期也有所消退，客盘结汇需求上升，但和昨日相比，今日人民币走升的势头明显较弱，料短期人民币走升空间亦有限。

“今天swap砸得很凶，结汇的力量出来了，跟昨天还是比较相似，还是要往下砸的。”某城商行交易员指出，“之前很多银行拿了不少long的头寸，连带着一起止损。”

北京时间11:18，人民币兑美元即期报6.2039元，上日收报6.2077元。今日人民币兑美元中间价 为6.1422元，上日中间价为6.1402元。

目前离岸人民币和境内即期价差很小，套利盘消失的情况下，市场结售汇需求变动会成为汇市波动的重要因素。交易员指出，这两天即期走强和美元兑人民币长端掉期点快速走低表现是一致的，因为对于客户而言，目前仍是远期结汇比较好的时点。

数据显示，人民币仍有升值基础。中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差670亿美元，资本和金融项目逆差305亿美元。2014年国际收支经常项目顺差2,197亿美元，资本和金融项目顺差382亿美元。

全球汇市方面，美元周二早盘兑多数货币都上扬，之前兑日圆创一个月来最大单日涨幅，兑澳元亦稳步上涨。

周一晚间因担忧希腊能否在三周后耗尽现金前获得救助，欧元兑美元急跌，而欧央行和美联储货币政策前景背离可能会继续让欧元承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3475/6.3525，上日尾盘为6.3505。

北京时间11:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2064/6.2085元，上一交易日尾盘报6.207元。