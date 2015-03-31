中国外汇：今年将维持经常项顺差、资本和金融项双向波动格局--外管局

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9041元附近
路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二表示，预计中国2015年国际收支仍将保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”的格局；此外，今年将稳步推进人民币资本项目可兑换等关键改革。
外管局网站公布的2014年中国国际收支报告并称，今年将严厉打击外汇领域违规经营和违法犯罪行为，保持对异常跨境资金流出入的高压态势，加快构建宏观审慎的外债和资本流动管理体系，完善政策储备和应对预案。
报告并认为，跨境资本流动有可能振荡加剧，“资产外币化、对外债务去杠杆化”等资产负债结构调整可能持续，外贸进出口顺差将有所增加，服务贸易和投资收益逆差将保持较高水平。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。
* 人民币微收升，中间价创七周低点 * 中间价明显过滤，缓和人民币贬值压力 * 客盘购汇需求较多，机构则参与倒量 * 4月通胀数据对汇市影响有限 * 一带一路峰会前料汇价仍延续横向整理 (新增评论) 路透上海/北京5月10日 - 人民币兑美元即期周三微幅收升，中间价则创七 周新低。交易员称，美联储6月加息预期升温，隔夜美元指数反弹，监管层仍对今日中间价 启动过滤机制，日内汇价随美指窄幅波动。预计在周末将开始的“一带一路”峰会前，汇价 仍延续横向整理。 他们并指出，近期客盘结购汇相对均衡，近日略偏购汇，有大行适度提供流动性。由于 汇价窄幅整理，部分机构参与倒量。此外，最新公布的4月中国通胀数据符合市场预期，对 汇市影响有限。 “汇价稳定与一带一路峰会也有关系，大型峰会前市场都会相对平稳，这是惯例。”一 中资行交易员称，“自营这一段时间都休息了，等峰会后再看看有没有机会。” 亦有中资行交易员表示，近期汇市一直有大行守卫，释放美元流动性。如果美元再涨， 人民币可能会略跌一点，但大跌的概率基
路透上海5月10日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微跌，中间价则创七周新低。交易员称，因美联储6月加息预期升温，美元指数继续反弹，而为缓和人民币贬值压力，监管层仍对今日中间价启动过滤机制，市场价亦稳如磐石，料短期仍延续横向整理。