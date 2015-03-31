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中国汇市 | 2015年 3月 31日 星期二 12:39 BJT

中国外汇：今年将维持经常项顺差、资本和金融项双向波动格局--外管局

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二表示，预计中国2015年国际收支仍将保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”的格局；此外，今年将稳步推进人民币资本项目可兑换等关键改革。

外管局网站公布的2014年中国国际收支报告并称，今年将严厉打击外汇领域违规经营和违法犯罪行为，保持对异常跨境资金流出入的高压态势，加快构建宏观审慎的外债和资本流动管理体系，完善政策储备和应对预案。

报告并认为，跨境资本流动有可能振荡加剧，“资产外币化、对外债务去杠杆化”等资产负债结构调整可能持续，外贸进出口顺差将有所增加，服务贸易和投资收益逆差将保持较高水平。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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