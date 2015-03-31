中国外管局报告：服务贸易逆差有利于实现国际收支平衡的宏观调控目标

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二发布2014年中国国际收支报告称，当前服务贸易收支状况基本正常，服务贸易逆差由来已久，反映了中国服务业相对滞后的结构性问题。

报告指出，长期逆差反映了中国的服务贸易国际竞争力相对较低，缺乏比较优势，但有利于实现国际收支平衡的宏观调控目标。

以下为外管局发布的专栏全文：

2014年，中国服务贸易逆差增长675亿美元，达到1,920亿美元，引起社会各界广泛关注。实际上，自1995年开始，我国服务贸易就已连年逆差，近年来逆差规模不断扩大，2011年逆差增长曾达到98%。长期逆差反映了中国的服务贸易国际竞争力相对较低，缺乏比较优势。

中国服务贸易发展相对滞后于货物贸易，服务贸易与货物贸易的比例长期偏低，我国二者比例在1：7左右，发达国家平均水平在1：3。特别在高附加值服务方面，我国的差距更为明显。

近几年服务贸易逆差扩大，体现了中国居民收入水平提高所带来的消费升级。在中国居民收入持续增长和人民币汇率不断走强的带动下，近几年，居民境外实际购买力大幅提高，出境旅游、留学、海外网上购物等成本普遍下降，需求日益旺盛。近年来，中国居民出境人次快速增长，2014年首次突破上亿人次，增长18%。出境人数和花费的增长带动旅游支出不断扩大。据联合国世界旅游组织统计，2012年起中国跃升为世界第一大国际旅游消费国，2013年境外消费额达1,290亿美元，在上年增长40%的基础上又增长了26%，比美国还多出420 亿美元。由此，国内居民切实享受了改革开放带来的好处。

各项便利化措施推动中国服务贸易支出增长，特别是出境旅游支出增长。随着中国对外开放步伐加快和国力增强，中国居民境外旅游目的地不断增加，各国和地区纷纷推出免签、落地签、自由行等吸引中国游客的优惠政策。外汇管理方面也加大改革力度，提高个人年度购汇额度，大幅简化购付汇手续，支持通过银行卡和第三方支付机构进行境外消费，保证持卡人偿还境外消费的用汇需求等。

在推动贸易便利化的同时，外汇局也采取了相应措施应对跨境资金流动风险。如单笔超过5万美元的收付汇仍需审核交易单证，必要时进行现场核查和检查等。