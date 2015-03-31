中国外管局报告：加强银行外汇收支审慎监管，熨平跨境资金流波动冲击

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二发布2014年中国国际收支报告，以专栏形式指出，应加强对银行外汇收支整体的审慎监管，逐步建立逆周期调节机制，减轻乃至熨平跨境资金流动大幅波动对经济可能产生的冲击。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

如何淡化对企业和个人的微观管理，加强对银行外汇收支整体的审慎监管，逐步建立逆周期调节机制，减轻乃至熨平跨境资金流动大幅波动对经济可能产生的冲击，对于外汇管理部门十分重要。

一、银行外汇收支宏观审慎管理的两次实践与运用

2010年末至2011年初出台收付实现制头寸管理措施。2010年四季度，由于人民币升值预期明显上升，银行对客户远期签约净结汇快速增长。为对冲自身外汇风险敞口，银行在即期市场提前卖出外汇头寸（造成收付实现制头寸下降），引起央行净购汇大幅增加。

为此，国外管局分别于2010年11月和2011年3月下发通知，对银行按照收付实现制原则计算的头寸余额实行下限管理，限制银行远期结售汇敞口通过即期市场平盘，促使银行及时调整远期结售汇报价，并由此对客户远期结售汇规模形成约束，应对跨境资金异常的流入。

政策出台后，银行对客未到期远期差额不再上升，缓解了央行购汇 压力，同时由于银行增持了外汇头寸规模，抵御风险能力得到提升，平滑了2011年底外汇市场震荡带来的外汇增持压力。2012年4月，在外汇供求趋于平衡，跨境资金异常流入情况缓解后，外汇局及时取消了这一临时性限制措施。

2013年5月出台结售汇综合头寸下限管理措施。2012年底以来，人民币升值预期有所恢复，我国企业和个人等非银行部门结售汇顺差从低位大幅回升，2013年反弹速度进一步加快，一季度顺差达1,693亿美元，其中一个重要原因是企业利用银行的国内外汇贷款替代购汇。

为此，外汇局调整对银行结售汇综合头寸的管理，将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷款规模挂钩，对于银行外汇贷存比（境内外汇贷款余额/外汇存款余额）超过参考贷存比的银行，要求其在规定的时限内将综合头寸调整至下限以上。

政策出台后，银行一方面增持结售汇综合头寸，另一方面控制并压缩国内外汇贷款规模，国内外汇贷款规模逐月下降，国内外汇贷存比得到了控制。2014年 12 月，外汇局适应外汇供求形势的变化，及时取消了这一临时性限制措施。

二、银行外汇收支宏观审慎管理的展望

首先，银行外汇收支规模快速增长，为银行境内外资金摆布和非银行部门财务运作提供了丰富的资金来源，具有顺周期特点。银行通过自身对外资产负债摆布、境内外融资、人民币外汇衍生交易，与人民币升值预期形成共振，顺周期推动了企业境内外财务运作，加大了外汇市场波动和外汇储备增长压力。

其次，银行外汇收支宏观审慎管理应侧重于跨境收支宏观审慎的逆周期调节，有效防范跨境资金异常流动，促进国际收支基本平衡。为实现这一目标，应从宏观、中观、微观三个层面加强监测，构建银行外汇收支异常波动监测体系.

在政策选择层面，要区分常规管理政策、“临时性冲击”政策、“实质性冲击”政策三个层面。对于“临时性冲击”，应以市场化手段调控；对于“实质性冲击”，应采取资本流动管理措施并辅以宏观审慎措施保障金融稳定。

再次，实施银行外汇收支宏观审慎管理，应加强调控对象的分析和政策工具的具体设计。从调控角度看，银行的外汇负债、外汇资产和表外融资业务均是可调控的对象。