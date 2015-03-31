中国外管局报告：外汇衍生产品套期保值成本较高影响企业积极性实为误解

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二发布2014年中国国际收支报告，其中以专栏的形式浅析当前外汇衍生产品套期保值成本，指出外汇衍生产品套期保值成本较高影响企业积极性实为误解。

文章指出，当前人民币汇率已处于均衡水平，双向波动将是一种新常态，企业应该改变以往去看或赌人民币升贬值趋势的交易习惯，建立严格的套期保值财务纪律来管理汇率风险，不能以市场判断来替代市场操作。

以下为专栏全文：

2014年人民币汇率波动性上升，但企业从事外汇衍生产品交易不增反降，4-12月远期结售汇月均签约量较一季度和2013年全年月均水平分别下降 33.4%和15.4%，有观点认为这与当前套期保值成本较高（远期汇率美元升水较多）影响企业积极性有关，但实为误解。

套期保值成本通常可以理解为交易成本和持有成本。交易成本表现为金融产品的买卖价差，价差越宽，投资者在买入与卖出一项金融产品之间所支付的成本越大或者说获取的收益越小。类似期权这种需要单独付费购买的金融工具，期权费也是交易成本。

持有成本表现为投资者在交易取得一项金融产品后，因市场价格波动产生市值重估损失而追加抵押担保品或占用更多授信。如果市场价格大幅波动导致投资者的抵押担保品或授信耗尽而无法继续持有金融产品，持有成本或者说市值重估损失将转为实际损失。

套期保值有交易和持有成本是正常现象，企业成熟、健全的套期保值策略应该是根据自身风险敞口状况和风险承受能力，选择合适的衍生产品进行套期保值，控制风险而非追逐风险。

有的企业从“性价比”角度片面理解套期保值成本。与成熟市场不同，国内一些企业是从开展衍生产品交易是否有利可图的实际财务效果角度理解套期保值成本。例如，企业对于未来出口收入的外汇是选择现在做远期结汇还是未来做即期结汇，是基于比较远期汇率与未来汇率孰高孰低的市场判断，而非控制风险的财务纪律。如果预计远期汇率不比未来汇率高，不省钱或不赚钱，就不保值。

这种认识与过去几年的市场环境有关，由于人民币远期汇率反映本外币正利差维持贬值，而即期汇率保持低波动、单边升值，企业做远期结汇几乎稳赚不赔（做远期购汇正好相反），导致一些企业错误地认为套期保值就该赚钱，忽视了防范汇率波动不确定性的本质功能。