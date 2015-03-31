中国外管局报告：“海淘”带动中国跨境电子商务外汇收支快速增长

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二公布的2014年国际收支报告所附专栏文章称，国内“海淘”日渐盛行使得跨境电子商务成为中国对外贸易的新增长点，外汇支付业务试点中个人跨境网购支出超过15亿美元，占总收支额的88.5%。

外管局报告并称，预计中国2015年国际收支仍将保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”的格局；此外，今年将稳步推进人民币资本项目可兑换等关键改革。

以下为该篇名为“海淘”带动我国跨境电子商务外汇收支快速增长的专栏全文：

跨境电子商务是我国对外贸易的新增长点，“海淘”在我国日渐盛行。顺应形势发展，外汇局于2013年推出了支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点，便利跨境电子商务的外汇收付。2014年，全国共有22家支付机构参与试点，通过试点业务办理的跨境电子商务外汇收支快速增长。

个人跨境网购热情高涨。通过试点业务，2014年支付机构累计办理跨境电子商务外汇收支17亿美元。我国居民个人跨境网购活跃，试点业务中仅个人跨境网购支出（含个人服务贸易支出）超过15亿美元，占总收支额的88.5％。因梅西百货等境外大型零售网站与我国支付机构的对接，加入“海淘”的个人不断增多，跨境网购支出金额逐月增长；特别在11月、12 月受西方国家节日打折促销及国内网络购物活动影响，个人跨境网购支出连续两月突破2亿美元。

服务贸易在跨境电子商务中的优势逐渐显现。为保证交易真实性，试点业务范围包括货物贸易及具有真实交易背景的部分服务贸易。2014年上半年货物贸易收支一直高于服务贸易收支，第三季度服务贸易收支后来居上，至第四季度，因传统购物旺季到来，“海淘”业务激增，货物贸易收支再次超过服务贸易收支，全年货物贸易收支占比为56.3％。总体来看，尽管货物贸易收支比重较大，但服务贸易在电子商务交易中的优势正逐渐显现，四季度服务贸易交易额占比较一季度提高6个百分点。

试点业务发展不均衡。试点业务办理主要集中在少数支付机构，个别机构对服务贸易支付服务优势明显，多数支付机构业务仍有待拓展。同时，试点业务中进口业务拓展明显优于出口，跨境电子商务外汇支出在试点业务中占绝对多数。此外，支付机构有待开拓出口市场，将海外消费者引进中国。