《交易视点》中国债市情绪4月有望好转，二季度仍有交易机会--中金

路透上海3月31日 - 中国大型投行--中金公司最新债市简评称，房地产放松政策再度引导债市的悲观情绪，不过4月份仍将会看到债市情绪的好转，倒春寒退却之后进入盛夏；依旧维持二季度债市仍有交易性机会的观点，对于债券投资者而言，当下可以做的是化悲愤为头寸，把握收益率重新回落的机会。

中金认为，近期各种不幸的负面冲击都凑到一块，悲观情绪的释放也较快，止损盘的止损也已经出现好几轮。从历史经验来看，就算债市没有完全调整完毕，也基本接近调整的尾声。

如此前周报所说，资金大量脱实向虚流入股市最终会导致实体经济资金流转减少，冲击实体经济，金融杠杆的持续升高也意味着未来孕育风险。而债市在调整之后安全边际也在提升。股和债之间的风险收益比也在动态调整。

经济形势最终可能仍会倒逼货币政策加大放松力度。“加面”的政策出台之后，“加水”的政策应该不远。

中国央行周一稍晚宣布，将购买第二套普通自住房申请商贷的最低首付款比例从之前的60%下调为不低于40%，公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。

**债市3月大幅调整**

债市从3月份以来出现了较大幅度的调整，近期的调整有所加速，收益率大幅上升。10年期国开债收益率从2月末低点的3.66%到今天回升到4.28%，上升62bp；10年期国债收益率从2月末低点的3.33%上升到今天的3.62%，上升近30bp；10年国开债收益率比年初高20bp，10年国债收益率基本回到年初水平。短期债券收益率也基本回到年初水平。

在最近一年，如此级别的调整分别出现在去年7月份和去年12月份，都是债券收益率在1个月之内回升超过了50bp。

（1）去年7月份的调整的背景是：5、6月份经济数据有所改善；6月份贷款超市场预期；股市快速上涨，风险偏好提升；银监会在6月末调整了贷存比的计算公式，放松贷存比；银行分红、企业缴税和打新股导致资金面收紧；定向央票传闻；利率债供给冲击，一级市场酱油标频现，一级带动二级调整。

（2）去年12月份调整的背景是：降息后股市暴涨，IPO申购和两融等股市配置规模迅速上升冲击资金面；降息后贬值预期引发资金外流；中登调整债券质押规则引发基金抛盘的踩踏；全年10万亿贷款规模传闻和12月份贷款规模猛增等。

（3）回顾前面两轮大级别的调整行情，能看到与最近这一轮类似的冲击债市的因素，包括IPO冲击、股市快速上涨拉升风险偏好、资金面紧张、部分有利于经济的政策刺激、一级市场认购疲软、调整前都有较明显的货币政策放松透支一定放松预期。而近期的调整还包括1万亿地方政府债置换以及房地产政策放松。

但总体来看，这三次债市的调整都处于经济去杠杆，货币政策要引导融资成本下降的大背景下；而且，这三次调整都处于货币政策放松周期。尤其是今年周小川行长和易纲副行长都在公开场合提到了关注通缩风险，做好应对措施。

而前两次调整，我们都看到最终在经济下滑，货币政策继续放松的情况下收益率重新出现回落，在经济和通胀的低点都继续走低的情况下，前两次调整后收益率回落的低点也是连创新低。

**货币政策放松力度滞后**

3月31日是一季度最后一个交易日，无论收益率是涨是跌，一季度收益率的回升都大局已定，对债券投资者的压力是可以理解的。

同时，货币当局在政策调控层面也会面临压力。每个季度的货币政策执行报告，货币当局都会关注货币市场利率、债券收益率以及贷款利率的变动，毕竟从政策调控效果来看，如果要引导融资成本下降，这些利率都应该出现一定幅度的下行才算是政策取得一定效果。

去年二至四季度，每个季度末的债券收益率水平都比季度初有所下降。货币市场利率也有一定改善，即便高于季度初，也可以用“低于去年同期”的字眼来显示其放松效果。但今年情况有所不同，季度末的债券收益率已经高于季度初，如果3月31日收益率继续上升，那么将更为明显。今年3月份，7天回购平均利率为4.53%，去年12月平均为4.33%，去年3月平均为3.21%，无论环比还是同比角度都是升高。

因此，总体来看，除了贷款利率可能因为降息小幅下降外，市场利率整体来看在一季度没有下降甚至有所升高。这与目前的经济基本面和货币政策方向仍是背离的。尽管货币市场利率和债券收益率的上升本身也有股市和地方债冲击等非货币政策层面的因素，但至少也说明货币政策的放松力度还是不够的。

美国、欧洲和日本的QE经验告诉我们，不超预期的货币政策不是好政策。美国、欧洲、日本都通过超预期的货币政策将经济从低谷中拉出来，尤其是基本面较差的欧洲，近期的经济指标已经有所改善。而中国的货币条件仍处于收紧之中，货币增速继续下滑、实际有效汇率持续升值、实际利率被动升高。从这个角度来看，也可以认为货币政策放松“还不给力”。

**房产新政对开发投资带动或一般**

房地产放松政策再度引导债市的悲观情绪。尽管“加面”的政策在每次经济下滑的过程中都会有，但如果没有“加水”政策的配合，蛋糕也注定和不起来。我们在以往的报告中也提到过，限购和限贷的房地产政策放松是大势所趋，尤其是限贷政策，毕竟房地产成交量结构从以往的以首套房为主逐步过渡到以二套和三套的改善性为主。而限贷政策抑制改善性需求的释放，如果能放松，对增加房地产市场成交能起到正面作用。这次下调二套房首付比例，同时降低房地产交易税费，毫无疑问对房地产销售有刺激作用。

不过，仍不能过度高估政策的实际作用。从去年11月份和今年2月份两次降息的情况下，对房地产成交量的刺激的边际作用已经递减。

（1）而且这次下调首付比例没有涉及三套房，而二套房首付比例较高的问题，在不少城市，通过对银行付一些“包装费”，原本也已经是可以避免的问题，如果有较为迫切的购房需求，此前不少的需求可能已经通过类似的方式有所释放。而二手房交易税费的降低，很可能会被房东立马的坐地起价所抵消，对于买房人而言，实际支付的成本可能难以有效降低下来。只有央行的降息可能是实实在在降低通过贷款买房人的成本。不过，在股市如此火爆之际，买房人是否急于买房也是需要打一个问号。

（2）即使房地产销量在最近几个月被刺激起来，由于房地产开发商的库存持续升高，开发商可能仍对拿地和新开工项目较为谨慎，只有看到持续且较大的销量消化部分库存后，开发商新增土地和新开工才有可能改善，因此未来几个月房地产的投资不会明显改善，仍将面临下行压力，这可能仍对经济构成负面压制。如果观察最近大宗商品，在股市火爆，债券收益率上升的情况下，我们仍能看到黑色产业链的大宗商品包括铁矿石、钢铁、煤炭的价格在快速滑落，这也说明下游投资的需求并无明显起色。(完)