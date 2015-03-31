中港个股：万科称希望今年毛利率挑战历史最好水平，料楼价以稳为主

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透香港3月31日 - 中国最大房地产企业--万科 周二称，希望今年毛利率挑战历史最好水平，但预料2016年以后才能在业绩上体现。
万科董事会秘书谭华杰在记者会上称，2015年外部环璄好一点，公司也会做大量努力提升回报，但真正入账要较长时间，2016年以后才在业绩上得到体现。
他并称，目前内地房地产存量仍超过正常区间上限，楼价不会反弹，而会以稳定为主。
万科此前公布，2014年公司实现净利润157.45亿元人民币，同比增长4.15%。去年万科部分项目新开工进度慢于预期，且今年计划新开工面积亦低于去年，显示万科为应对目前低迷的房市在调整经营策略。 （完） (记者 梁慧仪；撰写 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5