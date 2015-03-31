香港数据：2月零售销售货值按年上升14.9%，货量亦升18.2%

路透香港3月31日 - 香港政府统计处周二公布，2月零售销售货值及货量分别按年上升14.9%及18.2%；若合并首两月的数据以撇除春节假期因素影响，零售业销售数量与上年同期比较几乎持平。

政府发言人称，首两个月疲软的零售业销售表现主要是由于珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售录得明显跌幅所致，相信反映访港旅客在贵价品的消费疲弱。然而，与去年12月比较，不少与本地消费较为密切相关的货品销售表现相对有所改善。

发言人并称，展望未来，零售业销售短期内的表现仍存在变数，将要视乎劳工市场的情况及访港旅游业的增长。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2015年2月 +14.9* +18.2*

1月 -14.5^ -13.8^

2014年12月 -4.0 -1.4

11月 +4.2 +7.6

10月 +1.4 +4.3

9月 +4.8 +6.6

8月 +3.5 +2.8

7月 -3.2 -4.5

6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9 -4.5

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

浏览香港经济数据相关新闻，请点选：HK-ECI-CMN

浏览相关细节，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)