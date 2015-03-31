香港数据：2月零售销售货值按年上升14.9%，货量亦升18.2%

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透香港3月31日 - 香港政府统计处周二公布，2月零售销售货值及货量分别按年上升14.9%及18.2%；若合并首两月的数据以撇除春节假期因素影响，零售业销售数量与上年同期比较几乎持平。
政府发言人称，首两个月疲软的零售业销售表现主要是由于珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售录得明显跌幅所致，相信反映访港旅客在贵价品的消费疲弱。然而，与去年12月比较，不少与本地消费较为密切相关的货品销售表现相对有所改善。
发言人并称，展望未来，零售业销售短期内的表现仍存在变数，将要视乎劳工市场的情况及访港旅游业的增长。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2015年2月 +14.9* +18.2*
1月 -14.5^ -13.8^
2014年12月 -4.0 -1.4
11月 +4.2 +7.6
10月 +1.4 +4.3
9月 +4.8 +6.6
8月 +3.5 +2.8
7月 -3.2 -4.5
6月 -6.9 -7.5
5月 -3.9 -4.5
4月 -9.9 -9.6
3月 -1.5 -2.5
2月 -2.2 -2.1
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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