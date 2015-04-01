台湾货币市场：4月1日及本/下提存期资金预期变化一览表

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透台北4月1日 - 台湾货币市场周三和本/下提存期资金预期变化因 素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,654.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期6,375.80亿台币 : 04/02 6,375.80亿台币 **紧缩因素: --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ------------------------------------------------------------ -- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆166.3(万亿)亿台币： 04/07 7,263.50 04/08 1,397.30 04/09 2,000.50 04/10 538.50 04/13 2,144.50 04/14 969.00 04/15 1,978.50 04/16 1,393.70 04/17 2,035.50 04/20 616.00 04/21 5,659.00 04/22 2,257.50 04/23 2,938.50 04/24 257.00 *04/27 6,807.80 *04/28 1,872.50 04/29 25.00 04/30 12.00 --公债还本付息47.39375亿台币。 4/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。 4/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。 4/25 103甲7期公债付息6.5625亿台币。 --国库券到期偿还共200亿台币。 4/13 财103-7国库券到期，实际发行额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/7：央行标售364天期定期存单，金额1300亿台币，4月2日标售。 --4/13：央行标售两年期定期存单，金额200亿台币，4月10日标售。 --4/13：财政部委托央行标售财104-5期国库券，金额250亿台币，天 期为364天期，4/10(五)标售。 --4/15：财政部委托央行标售104/7期公债，金额300亿台币，天期为 20年期，于4/10(周五)标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(