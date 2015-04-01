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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：4月1日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北4月1日 - 台湾货币市场周三和本/下提存期资金预期变化因
素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期4,654.50亿台币。       
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。        
----------------------------------------------------------------
 
   (本提存期)
    **宽松因素:  
    --央行存单到期6,375.80亿台币 :   
         04/02                       6,375.80亿台币
  
    **紧缩因素:  
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 
    
    ------------------------------------------------------------
--
    (下提存期)
    
        
    **宽松因素：
    --央行存单到期          4兆166.3(万亿)亿台币：   
             04/07                             7,263.50
             04/08                             1,397.30
             04/09                            2,000.50 
             04/10                              538.50 
             04/13                            2,144.50 
             04/14                              969.00 
             04/15                            1,978.50 
             04/16                            1,393.70 
             04/17                            2,035.50 
             04/20                              616.00 
             04/21                            5,659.00 
             04/22                            2,257.50 
             04/23                            2,938.50 
             04/24                              257.00 
            *04/27                            6,807.80 
            *04/28                            1,872.50 
             04/29                               25.00 
             04/30                               12.00 
    --公债还本付息47.39375亿台币。
      4/21  89乙1期公债付息19.68125亿台币。
      4/23  88乙1期公债付息21.15亿台币。
      4/25  103甲7期公债付息6.5625亿台币。
    

    --国库券到期偿还共200亿台币。 
      4/13  财103-7国库券到期，实际发行额200亿台币。
    

    --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：
    --4/7：央行标售364天期定期存单，金额1300亿台币，4月2日标售。
    --4/13：央行标售两年期定期存单，金额200亿台币，4月10日标售。
    --4/13：财政部委托央行标售财104-5期国库券，金额250亿台币，天
期为364天期，4/10(五)标售。
    --4/15：财政部委托央行标售104/7期公债，金额300亿台币，天期为
20年期，于4/10(周五)标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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