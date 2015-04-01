中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及央票需求

路透上海4月1日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限含14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。

央行公开市场周二进行250亿元七天期逆回购操作，利率持平于3.55%。业内人士认为，为了助力经济稳增长，房地产政策放松力度加码背景下，公开市场操作暂作壁上观，利率持稳，操作量亦相对温和，虽然单日实现小幅净投放，但对市场影响有限。

据路透统计，本周公开市场共有450亿元逆回购到期回笼资金，其中周二到期200亿元，周四到期250亿元。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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