乌克兰央行：维持主要利率于30%，汇市稳定性仍有风险存在--声明

路透基辅3月31日 - 乌克兰央行周二称将主要利率维持于30%，因面临汇市再度动荡威胁、高通胀及汇率贬值预期心理。

在上周的货币政策委员会会议之后，乌克兰央行称只有在乌克兰货币格里夫纳面临的风险降低时，才会下调再融资利率。

“最近几周乌克兰汇市紧绷情况有缓解迹象。在此同时，汇率仍有再次出现不稳定的风险，而且还有高通胀以及贬值的预期心理。”央行周二公布的声明稿称。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)