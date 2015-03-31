乌克兰央行：维持主要利率于30%，汇市稳定性仍有风险存在--声明

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透基辅3月31日 - 乌克兰央行周二称将主要利率维持于30%，因面临汇市再度动荡威胁、高通胀及汇率贬值预期心理。
在上周的货币政策委员会会议之后，乌克兰央行称只有在乌克兰货币格里夫纳面临的风险降低时，才会下调再融资利率。
“最近几周乌克兰汇市紧绷情况有缓解迹象。在此同时，汇率仍有再次出现不稳定的风险，而且还有高通胀以及贬值的预期心理。”央行周二公布的声明稿称。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5