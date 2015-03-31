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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 15:02 BJT

日本央行：2015财年下半年通胀率料将上升--总裁黑田东彦

路透东京3月31日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，只要油价没有持续下跌，2015财年下半年通胀率料将大幅加速。

黑田东彦在国会发表谈话时并称，由于油价较去年下跌，消费者物价有可能出现短暂下滑。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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