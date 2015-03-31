欧洲个股：标致雪铁龙CEO称唯有完成自身复苏，才会考虑并购--报载

路透米兰3月31日 - 法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 执行长Carlos Tavares对意大利《晚邮报》表示，该公司必须先完成自身的复苏计划，才会准备进行可能的并购。

“(菲亚特执行长)马尔基翁内想与我们对话，每一次我们都很欢迎，但对我们来说，目前时机有点早，”Tavares在周二见报的访问中表示。

“我们要先完成自救，恢复健全的体质。”

近期媒体报导称，菲亚特克莱斯勒正与标致以及大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 洽谈可能的合作事宜。