欧洲个股：标致雪铁龙CEO称唯有完成自身复苏，才会考虑并购--报载

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透米兰3月31日 - 法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 执行长Carlos Tavares对意大利《晚邮报》表示，该公司必须先完成自身的复苏计划，才会准备进行可能的并购。
“(菲亚特执行长)马尔基翁内想与我们对话，每一次我们都很欢迎，但对我们来说，目前时机有点早，”Tavares在周二见报的访问中表示。
“我们要先完成自救，恢复健全的体质。”
近期媒体报导称，菲亚特克莱斯勒正与标致以及大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 洽谈可能的合作事宜。
不过菲亚特、标致与大众汽车皆否认相关报导。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5