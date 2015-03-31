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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 17:05 BJT

香港数据：2月M-3货币供应按年增加6.3%--金管局

路透香港3月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布2015年2月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加6.3%。

具体变幅如下（单位为%）:

2/2015 1/2015 2/2014

港元 M-3（按年） +6.3 +10.3 +8.6

港元 M-2（按年） +6.4 +10.3 +8.6

港元 M-1（按年） -2.2 +16.2 +20.6

港元 M-1（按年）* +10.4 +18.5 +5.8

有形贸易贷款额（按年计） -2.2 +0.1 +26.2

其他本地贷款额（按年计） +5.9 +10.8 +17.8

港元 M-3（按月） -0.5 +1.6 +3.2

港元 M-2（按月） -0.5 +1.5 +3.2

港元 M-1（按月） -3.4 +4.0 +14.9

港元 M-1（按月）* -0.6 +2.9 +2.2

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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