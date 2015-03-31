香港数据：2月M-3货币供应按年增加6.3%--金管局

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透香港3月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布2015年2月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加6.3%。
具体变幅如下（单位为%）:
2/2015 1/2015 2/2014
港元 M-3（按年） +6.3 +10.3 +8.6
港元 M-2（按年） +6.4 +10.3 +8.6
港元 M-1（按年） -2.2 +16.2 +20.6
港元 M-1（按年）* +10.4 +18.5 +5.8
有形贸易贷款额（按年计） -2.2 +0.1 +26.2
其他本地贷款额（按年计） +5.9 +10.8 +17.8
港元 M-3（按月） -0.5 +1.6 +3.2
港元 M-2（按月） -0.5 +1.5 +3.2
港元 M-1（按月） -3.4 +4.0 +14.9
港元 M-1（按月）* -0.6 +2.9 +2.2
注：* 经季节性因素调整。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5