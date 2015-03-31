《焦点》跨境支付系统CIPS料提高人民币使用，促进外资行参与清算

**离岸中心**

若参照美国经验，CIPS将主要代替目前官方指定清算行的角色。

美国版的CIPS前身--CHIPS，处理逾90%的跨境美元交易。

CHIPS的主导地位，是以取代当地和区域间美元清算系统为代价。星展银行(DBS)驻香港分析师Nathan Chow表示，效率提升和提供更长的营业时间促成了CHIPS的成功。

“全球多数清算业务是在货币交易中心完成。美元的清算中心在纽约，离岸清算行只占很少一部分。”法兰克福一资深银行人士说道。

他表示，这一趋势也将适用于人民币，一旦CIPS全面展开，离岸清算行的重要性会越来越低。

虽然如此，市场人士认为中国将会继续建立更多的离岸人民币交易中心，以展示人民币日益重要的地位，以及帮助中资银行拓展海外市场。

“对清算行来说仍将占优势。如果能在欧洲范围内支付，再通过亚洲来清算就没有意义了。”中国银行驻法兰克福分行的总经理Bernd Meist说道。该行为位于德国的人民币清算行。(完)