《焦点》跨境支付系统CIPS料提高人民币使用，促进外资行参与清算

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
**离岸中心**
若参照美国经验，CIPS将主要代替目前官方指定清算行的角色。
美国版的CIPS前身--CHIPS，处理逾90%的跨境美元交易。
CHIPS的主导地位，是以取代当地和区域间美元清算系统为代价。星展银行(DBS)驻香港分析师Nathan Chow表示，效率提升和提供更长的营业时间促成了CHIPS的成功。
“全球多数清算业务是在货币交易中心完成。美元的清算中心在纽约，离岸清算行只占很少一部分。”法兰克福一资深银行人士说道。
他表示，这一趋势也将适用于人民币，一旦CIPS全面展开，离岸清算行的重要性会越来越低。
虽然如此，市场人士认为中国将会继续建立更多的离岸人民币交易中心，以展示人民币日益重要的地位，以及帮助中资银行拓展海外市场。
“对清算行来说仍将占优势。如果能在欧洲范围内支付，再通过亚洲来清算就没有意义了。”中国银行驻法兰克福分行的总经理Bernd Meist说道。该行为位于德国的人民币清算行。(完)
(编译 白云/汪红英/孙茉莉; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5