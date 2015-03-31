韩国央行：3月会议有两位官员投票要求维持利率不变--会议记录

韩国央行在3月12日的政策会议上决定将利率降至1.75%的纪录低点，以防止当前的经济复苏失去动力。韩国央行总裁李柱烈表示，之所以决定降息，是因为今年稍早公布的数据出现了疲软迹象。

文宇植自2012年4月开始担任韩国央行货币政策委员会委员。文宇植得到时任韩国央行总裁金仲秀的推荐，一直以立场强硬着称。

Chung于2012年在韩国企划财政部推荐下成为货币政策委员会委员。他一直被认为是该委员会中立场最温和的委员，在央行过去决定维持利率不变的时候，他曾呼吁央行降息。(完) (编译 白云/汪红英；审校 王洋/艾茂林)