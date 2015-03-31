韩国央行：3月会议有两位官员投票要求维持利率不变--会议记录

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
韩国央行在3月12日的政策会议上决定将利率降至1.75%的纪录低点，以防止当前的经济复苏失去动力。韩国央行总裁李柱烈表示，之所以决定降息，是因为今年稍早公布的数据出现了疲软迹象。
文宇植自2012年4月开始担任韩国央行货币政策委员会委员。文宇植得到时任韩国央行总裁金仲秀的推荐，一直以立场强硬着称。
Chung于2012年在韩国企划财政部推荐下成为货币政策委员会委员。他一直被认为是该委员会中立场最温和的委员，在央行过去决定维持利率不变的时候，他曾呼吁央行降息。(完) (编译 白云/汪红英；审校 王洋/艾茂林)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5