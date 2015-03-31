台湾债市：五年券殖利率收低，清明长假前观望气氛浓

* 五年券殖利率收日低，季底作帐所致

* 清明节前交易清淡，节后仍难脱整理

* 明日104/6区间料在0.98-1.01%

路透台北3月31日 - 台湾五年公债104/6期 周二殖利率收低。交易员指出，清明长假在即，且有美国非农数据变数当前，整日交投偏向清淡，不过适逢季底，有交易商于终场作价，令殖利率以日低作收。

在结束季底作帐后，他们认为，明后两天市况可能会更加淡静，以等候清明长假的到来。时序进入4月，债市在月底美联储FOMC宣布利率决定前，仍会随着经济数据的好坏而上下震荡，基本上不会脱离区间整理格局。

〞月底又是季底，有作价需求，但(殖利率)没有离很远。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，前五大交易商持有104/6的筹码集中度已达68%，且五年新券要到5月才会发行前交易，在集中度相对偏高下，五年券后市仍偏多看待。

相较于五年券，银行交易员认为，第二季10年券有两次增额发行。筹码供应量较大，除非美国指标10年期公债 殖利率跌破1.80%，否则10年券104/5 殖利率要跌破1.50%不易。

交易员预估明日五年债104/6区间暂估0.98-1.01%；10年债104/5区间则暂看1.535-1.555%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -1.31 0.9885 0.9885-1.0000 83.0 10 104/5 +0.50 1.5450 1.5388-1.5450 13.5

本周全球重要经济事件和数据包括：

3月31日(二)：美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特金融市场大会讲话；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会就美国经济发表讲话。美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)；美国3月消费者信心指数；法国生产者物价指数；德国经季节调整失业人数变化。

4月1日(三)：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会主持小组讨论；亚特兰大联储总裁洛克哈特主持小组讨论。欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。美国建筑支出；美国供应管理协会(ISM)制造业PIM；法国Markit制造业PMI；德国Markit制造业PMI；3月日本制造业采购经理人指数(PMI)；

4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。2月美国工厂订单；2月美国耐久财订单；

4月3日(五)：美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲。

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 104/5 1.5450

5 104/6 0.9885

3 104/1 没有成交