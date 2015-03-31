版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 15:34 BJT

更正-中港个股：万科称希望今年股本回报率挑战历史最好水平，料楼价以稳为主

(内文及标题提及今年＂股本回报率＂挑战历史最好水平，非＂毛利率＂)

路透香港3月31日 - 中国最大房地产企业--万科 周二称，希望今年股本回报率挑战历史最好水平，但预料2016年以后才能在业绩上体现。

万科董事会秘书谭华杰在记者会上称，2015年外部环璄好一点，公司也会做大量努力提升回报，但真正入账要较长时间，2016年以后才在业绩上得到体现。

他并称，目前内地房地产存量仍超过正常区间上限，楼价不会反弹，而会以稳定为主。

万科此前公布，2014年公司实现净利润157.45亿元人民币，同比增长4.15%。去年万科部分项目新开工进度慢于预期，且今年计划新开工面积亦低于去年，显示万科为应对目前低迷的房市在调整经营策略。 （完） (记者 梁慧仪；撰写 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐