更正-中港个股：万科称希望今年股本回报率挑战历史最好水平，料楼价以稳为主

(内文及标题提及今年＂股本回报率＂挑战历史最好水平，非＂毛利率＂)

路透香港3月31日 - 中国最大房地产企业--万科 周二称，希望今年股本回报率挑战历史最好水平，但预料2016年以后才能在业绩上体现。

万科董事会秘书谭华杰在记者会上称，2015年外部环璄好一点，公司也会做大量努力提升回报，但真正入账要较长时间，2016年以后才在业绩上得到体现。

他并称，目前内地房地产存量仍超过正常区间上限，楼价不会反弹，而会以稳定为主。